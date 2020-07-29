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【美國疫情】全民檢測難度高 每棟樓驗得唔得？

環球社會熱點 14:03 2020/07/29

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【美國疫情】全民檢測難度高？全樓檢測成出路

新型冠狀病毒疫情蔓延速度加快，潛在受感染人數眾多，要一一進行病毒檢測，化驗所難以應付，可行性不高。惟美國有大學想出新法，改為替整幢建築物進行檢測，檢測數量大大減少。

【全日禁堂食】美國餐飲業蝕2千億4百萬職位蒸發 無望如08年帶動經濟復甦

【歐洲疫情分析】英國隔離朝令夕改 真正的張弛有道（訂戶專享）

美國俄勒崗大學（University of Oregan）想出一種新方法，先從建築物各處收集環境樣本，如冷氣機隔塵網、扶手表面等，再進行測試，檢查有無新冠病毒，24小時便會有結果。

一旦發現病毒，便可提前出招應對，如暫時關閉建築，作深層消毒，並對相關特定人群進行測試等，防止病毒擴散。

【英國疫情】約翰遜推全民減肥 禁垃圾食物買一送一

【全日禁堂食】哈佛商學院：食肆應急錢只捱到16日

該校健康建築學院主管Van Den Wymelenberg指，要為所有人每日測試是不可能，卻可以每日測試每幢建築物，他稱樓宇是經濟的引擎，故為建築作病毒測試是重啟經濟的關鍵。

生物科技公司Enviral Tech與俄勒崗大學合作，為當地多間老人院作測試，發現有員工打卡機受新冠病毒污染。相關職員隨即獲安排作病毒測試，結果果然有人受感染，中招者5日後才出現病徵，相關經驗令人鼓舞，顯示這類測試有助防疫。

【北韓疫情】疑染疫脫北者游水返朝 專家：爆疫有內情

【全日禁堂食】美國1.5萬餐廳倒閉 加州成重災區

責任編輯：文青青

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