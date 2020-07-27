【美元危機】美元獨佔全球儲備貨幣6成 美元霸權短綫難撼動

繼大摩亞洲前主席羅奇（Stephen Roach）後，金管局前總裁任志剛亦表示，擔心第3次金融危機可能已在醞釀當中，並憂慮美元大幅下跌，並寄語美元替代品終會出現。

任志剛憂慮美元大跌的理據，與羅奇一致，同樣認為美國面對債務高企、赤字擴大、缺乏儲蓄的結構性問題，原本令人信服。只是對於美元全球儲備貨幣的替代品如何出現，似乎還是未能給出確切預測。

相關文章：【美元危機】任志剛憂第三次金融危機醞釀中 美元替代遲早出現（第二版）

美元作為全球最重要貨幣的地位，從其在全球央行儲備貨幣的壓倒性佔比中可見一班。按國際貨幣基金會統計，截至今年首季，環球央行外滙儲備持美元總額超過6.7萬億美元，佔全球儲備貨幣總額62%；央行外滙儲備中，只有約20%持有歐元，金額約2.2萬億元。

人民幣推動國際化多年，並於2015年納入IMF的一藍子貨幣「特別提款權」，惟截至首季只佔全球外滙儲備約2%； 日圓及英鎊亦只有4.4%及5.7%。

有投資界人士更認為，今年3月疫情高峰期，全球資金以至金融機構避險情緒高漲，全球市場的「美元荒」下聯邦局給予多國央行貨幣互換額度，美元荒才得以紓緩來看，美元霸權亦未能在短期內能撼動。

反映美元兌一藍子貨幣表現的美滙指數，今一度失守94關，見26個月來低位。至於羅奇及任志剛擔心出現的美元危機，會否以美元崩盤式貶值體現，還要拭目以待。

撰文：劉德斌