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【區塊鏈技術】Blockchain興起　環球金融SWIFT系統或被取代？

科技 08:00 2020/07/28

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有指跨銀行的環球銀行金融電信協會（SWIFT），將來或會被區塊鏈（Blockchain）技術取代，到底業界認為可能性有多高？

數碼浪潮一波又一波，傳統的金融、銀行業已少不免加入科技元素，令整體營運、交易、偵錯效率更高，有指跨銀行的環球銀行金融電信協會（SWIFT），將來或會被區塊鏈（Blockchain）技術取代，到底業界認為可能性有多高？

按資料顯示，環球銀行金融電信協會（SWIFT）是一國際合作組織，擁有世界級的金融報文網絡，為環球銀行及金融機構提供安全、標準化的和可信的通道與同業交換報文（message），以完成各種金融票據交易及清算（clearing）工作。目前SWIFT的報文傳送服務已獲全球200個多個國家及地區，多達11,000個金融機構使用。

區塊鏈橫空出現　改變業界

隨著科技技術發展，不少新興技術冒起，而在2015至2016年間，SWIFT就曾出現被黑客攻擊事件，因此有聲音指，區塊鏈（Blockchain）等新式技術，在安全與速度上，或能取代SWIFT的地位。

BC group（00863）執行董事Dave Chapman表示，將區塊鏈技術應用於交易系統，將可簡化內部和外部交易流程，降低人工成本，減少人手和半自動化流程。（受訪者提供圖片）

BC group（00863）執行董事Dave Chapman表示，在現今的數碼世代，SWIFT因為太依賴現有的銀行系統才能做到交易，或因受到系統規限，導致效率較低。「數碼時代下，孕育了新技術如區塊鏈等，並不需要中介機構就可以轉移價值，而以區塊鏈為基礎的價值轉移系統，可提供額外的交易方式，並且不需要依賴現有的銀行系統。」

金融、銀行業雖然為傳統服務，但Dave則指出，目前全球有3分2人口未曾開設或擁有銀行服務，SWIFT系統對他們而言，幫助不大。「而以區塊鏈為基礎的解決方案，就可以幫助那些未有銀行服務的人做到各種交易，雖然這種大躍進形式的去中介化的系統，被視為是對現有SWIFT系統的挑戰，但採用新式技術方案，對於金融普及而言非常重要。」

有指目前全球有3分2人口未曾開設或擁有銀行服務，SWIFT系統對他們而言，幫助不大。（法新社圖片）

區塊鏈技術近年冒起，憑著其去中心化特徵，不少金融機構都開始試驗。

區塊鏈是一種技術協定，並非單一公司的單一產品，而目前全球已經有多個以區塊鏈為基礎的方案，在速度、效率、透明度等方面可以挑戰SWIFT的地位，因此在這個層面，SWIFT可說是較區塊鏈落後。

SWIFT急起直追　研發區塊鏈

SWIFT北亞地區總經理張志偉表示，近年新技術發展迅速，組織亦不斷探索各種使用新技術的可能性。「近年已留意新興技術如分佈式分類帳技術（DLT）的發展，並在各個領域開始並完成概念證明（POC）。」

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按資料顯示，2018年SWIFT已完成以DLT技術為基礎的區塊鏈概念證明，以解決Nostro帳戶對帳問題，當中SWIFT就聯合全球34家銀行以沙盒模式測試，參與的包括中國銀行、星展銀行、花旗銀行、渣打銀行、ANZ及三井住友銀行等。張志偉強調，在使用新技術方面雖取得成果，但目前仍不清楚它是否已經成熟，並具有足夠的可擴展性以用於關鍵任務（mission critical）應用程序，如巨額的跨境支付。

SWIFT北亞地區總經理張志偉表示，新技術最大的挑戰是，與現有系統後台的相容以及現有流程的共存程度，而管理、合規以及標準化也是金融銀行業採用時重要的考慮因素。（受訪者提供圖片）

Dave認為，區塊鏈可使公司簡化交易流程，減少依賴多個系統。 「將區塊鏈技術應用於交易系統，將可以簡化內部和外部交易流程，降低人工成本，減少人手和半自動化流程，以更快的結算速度及技術成本降低資本。」而張志偉則強調，新技術最大的挑戰是，與現有系統後台的相容以及現有流程的共存程度。

管理、合規以及標準化也是金融銀行業採用技術時要考慮的重要因素，以確保為客戶提供有效，可預測及可持續的金融服務。

記者：李彥煒

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