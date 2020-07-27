【大行點睇】中國建材重組資產大升10%　花旗兩大理由維持買入評級

繼石油公司後, 國企水泥公司也開啟資產重組序幕。中國建材（03323）公布，已與其附屬、深圳上市的新疆天山水泥

（深：000877）簽訂合作意向書，擬重組水泥資產，出售若干水泥業務資產，代價為收取天山水泥所發新股或股份加現金，料重組後仍是天山水泥控股股東。賣產消息刺激中國建材全日炒上10.1%, 收報10.02元。

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花旗亦發表報告, 以兩大理由建議投資者繼續買入中國建材。花旗指, 該股為解決同業競爭問題，早前擬向旗下Ａ股上市的天山股份出售多項水泥業務資產，相信此舉將利好中建材股價，同時天山股份或需要向公眾股東增發新股以維持上市地位，料可有助中國建材償還債務。

花旗又指，市場對中國建材的資產重組計劃期待已久，自公司於2017年與中材股份合併後，曾承諾三年內解決同集團旗下行業競爭的問題，而是次計劃反映集團將在每個業務板塊選擇一個上市平台。綜合上述兩理由, 決定維持其「買入」評級，目標價續看9.7元。

另外, 由於目前中建材Ｈ股預測市盈率4.9倍, 較天山水泥的9.4倍存折讓。花旗估計資產重組對中國

建材未來６至12個月股價構成利好。



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