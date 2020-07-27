【私隱外泄】Instagram無故現bug　iOS14相機自動在程式中開啟

▲ iOS 14 beta 3才剛推出不久，就有用戶報告指在使用IG時，即使只是在瀏覽照片，而不是在拍照，iPhone也擅自開啟相機或收音咪功能。

去年Facebook iPhone App就曾被揭發，在用戶瀏覽動態訊息時會於背景自動啟用相機，令人憂慮私隱外泄。怎料事隔不足一年，IG（Instagram）又爆出同樣問題。iOS 14 beta 3才剛推出不久，就有用戶報告指在使用IG時，即使只是在瀏覽照片，而不是在拍照，iPhone也擅自開啟相機或收音咪功能。

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Twitter網民發現，在瀏覽IG其他用戶照片時，手上的iOS 14 Beta版的iPhone手機突然亮起綠燈，標示相機正在開啟，而拉下控制中心（Control Center）亦見到IG正在使用相機的標示。一般而言，當用戶使用IG時，倘若前/後置相機正在使用中，螢幕頂部的狀態會顯示出綠色小燈；而一旦麥克風被開啟，則會顯示橙色小燈。

▲ Twitter網民發現，在瀏覽IG其他用戶照片時，手上的iOS 14 Beta版的iPhone手機突然亮起綠燈，標示相機正在開啟。（Twitter截圖）

外媒The Verge就事件向IG官方查詢，其發言人透過電郵回覆指，事件只是出現一個小Bug，並已經作出即時修正，更強調IG不會要求授權用戶相機，也不會錄下任何畫面，從而收集個人資訊。

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是次IG出現的錯誤，或與iOS 14新引入的主動通知功能有關。該功能會在軟件執行某些行為時提示用戶，如早前TikTok、LinkedIn和Reddit都被發現頻繁複製裝置剪貼簿的內容。TikTok就事件表示，他們已提交更新版本移除有關功能，並強調那只是為了防止濫發垃圾內容的功能。

責任編輯：施雯雯