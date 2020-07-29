【小老闆生意經@iM網欄】如何有效提高網店人氣？ 服務態度是關鍵！

之前跟大家分享過，網店出Post的小技巧，接下來，想跟大家分享經營網店的小技巧。上文提到，增加網店人氣的方法可從促銷宣傳、帖文發布方面入手，今次則想跟大家講講，客服及售後服務對一間商店的重要性。

顧客口碑比廣告更具感染力

十幾年前廣告上的一句：「今時今日咁嘅服務態度唔夠」，講到街知巷聞。不知不覺間，此話已成為零售及服務行業多年來的指標。不過時移勢易，到了今日，服務態度是否依舊掌握住一間店舖的命脈？

筆者身為過來人，絕對認同零售及服務業是應以「顧客為先」的做法，試想想，同一個行業競爭那麼大，不靠服務突圍而出，還可靠甚麼？筆者的商店主要是代購日韓精品，如在網上搜索自己的同業，相信應有數以千或萬計的競爭者。大家賣的為同一產品，而代購產品本身已有既定的公價，即是意味不能賣太高〈別人光顧一次後，知道貴公價太多時，就未必再光顧第二、第三次〉，亦不能賣太低〈沒有利潤空間可言，如何覆蓋人工、運費等成本開支〉。

如果同一件產品，兩間店賣的價錢是相若，那麼如何才吸引到消費者光顧你的店，而不是別的店？顧客是一間商店最寶貴的資產，客人的好評可以吸引更多潛在的消費者前來光顧。有好口碑的話，「一傳十、十傳百」的宣傳比落廣告來的更實際。

語言藝術的重要

然而，一間網店，沒有店員跟顧客面對面的交談互動，換言之，客人落單主要是靠線上的通訊軟件，跟店主或是服務員作出文字溝通，客服的說話內容足以影響顧客的購買意慾。因此，客服需花多一點時間及耐性去了解客戶的需求，以避免產生不必要的誤會。舉個例子，可以利用一些簡單的稱呼，如：尊貴的客人，X小姐/先生去回覆查詢；說話內容盡量要有禮貌，適當的時候，可加入一些助語詞或表情符號，讓客人感受到你的親切感，如：「是的J」、「我明白你的需要」、「謝謝你的查詢」等等；善用連結及圖片，讓客人更了解產品的詳細資料。

另外，可以利用語言的藝術，又或是一些引導性的說話，刺激消費者的購買慾。例如：「產品是熱賣款，第一日推出已接很多訂單，恐怕快沒有貨了」，「很多客人購買此物，相信是物有所值」、「此產品的物料規格很高，相信一定很耐用」等等；除此之外，了解客人的需求後，可主動推薦產品。如是送禮，可提供更多作為用家的意見。

要知道，「顧客永遠是對的」，因此，客服要滿足到客人售前的查詢，而售後的服務亦是相當重要，此關乎到店舖的聲譽，或日後客人會否再次光顧的關鍵。網絡世界傳播消息很快，滿意你店服務的客人會免費在網上幫你的店宣傳，撒播好的口碑，而一間商店提供到好的服務，客人一般都不介意花錢再次光顧。同一件產品，客人寧願買一間賣貴少少但有好的服務態度，多過一間賣得便宜但服務態度差的商店。

作者_Anna簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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