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【BNO去英國］搵地方Settle down 租樓住5大注意事項

環球政經 13:01 2020/07/28

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在香港讀書及教小學的Wendy，屬居英權二代，從沒想用動用這個居英權，移民英國，直至有了女兒，跟丈夫商量，3年前二人決定過英國，落腳第二大城巿曼城（Manchester）。

去英國第一關是搵地方住，她過英國前、已在香港上網搵曼城租盤，她接受電話訪問時指：「業主要求會要求租客先做Background check（背景審查） ，但要自己付錢的，需要詳細列出你之前的薪金和買或租的紀錄，紀錄良好的話日後會方便搵屋。剛到英國，一定沒有這種紀錄和入息， 所以可能問好多個盤，最後得好少盤會回覆你。」

到找到願意出租單位的業主，會提出以季度或半年形式交租金，她提醒要看清楚租約上的條文，因為部份會有一條，業主定期巡視單位（House inspection ）有的三個月或半年一次，還有退租要付清潔費等，她認為：「這邊租屋，制度比較保障業主。」

曼城的住宅每月租金一般一房單位約700英磅（約6790港元）、兩至三房則由900至1200英磅（約8730至11640港元）不等。樓價方面，若靠近巿中心的公寓大廈單位，200萬港元兩房戶的環境已很不錯，若在校網區內的，價錢稍高，約300至400萬港元。而曼城租金低於倫敦，她指1200英磅在倫敦只能租到一房單位，曼城可租到優質3房戶。

她又提醒，若有子女，就要考慮是不是住校網區。Wendy指，英國有政府資助的公立學校（State School）、也是政府資助、屬公立學校一種的文法學校（Grammer School）及私校。前二者入讀免費，私校則要付學費。公立學校則純以校網收生，文法學校則以考試及校網收生，因此文法學校學生質素較好。按校網收生的話，住得近學校，派位較着數。

英國租地方住5大注意：

1業主要求會要求租客先做Background check（背景審查） ，但要自己付錢的，需要詳細列出你之前的薪金和買或租的紀錄；

2業主或會提出以季度或半年形式交租金；

3 看清租約條文，可能訂明讓業主定期入屋巡視單位（House inspection ）,有的三個月或半年一次，巡視太密的話可能都幾煩；

4 租約可能訂明退租要付清潔費；

5 考慮子女讀書，住近心儀學校的校網。

 

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撰文 : 鄭靜珊

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