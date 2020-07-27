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【進軍歐洲】領展收購倫敦商廈　券商：項目小難大幅增加派息

即市財經 18:42 2020/07/27

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花旗認為，收購英國倫敦商廈的交易為中性，因新項目只佔領展資產總值1.8%。

領展 （00823） 首次進軍歐洲，收購英國倫敦金絲雀碼頭商廈The Cabot。券商認為，領展今次收購的英國倫敦商廈項目規模小，對提升每基金單位分派的幫助有限，預期未來會有更多海外商廈項目的收購。

摩根士丹利指，領展今年收購的租金回報率約5厘，接近倫敦上半年寫字樓交易4至5.2厘的上界，相信是次收購對派息的幫助有限，2021及2022財年的派息只會因此增加0.7%及1.4%，但在本港零售前景黯淡下，收購海外業務有助分散風險，預期領展會重啟回購，維持「持有」評級，目標價70元。

大摩：租約限制租金上升空間

The Cabot現存租約加權平均約滿期為10.9年，每年租金淨收入為1,883萬英鎊，並賦予業主加租權利。大摩稱，雖然租約帶來穩定收入，但同時亦限制了租金上升的空間。

花旗認為，收購英國倫敦商廈的交易為中性，因新項目只佔領展資產總值1.8%，同時僅能提升其收益率1.7厘。該行稱，當完成收購後，領展本港資產佔83.9%，中國佔12.7%，海外佔3.4%，三者均低於集團預期目標。資產種類方面，收購倫敦商廈後，寫字樓物業比例至佔總資產值會提高至10.8%，仍低於15%至20%的目標，預期更多海外寫字樓收購會陸續有來。

摩通：領展負債比率料升至19.2%

摩根大通稱，是次領展收購The Cabot的租金回報率，與早前長實 （01113） 收購倫敦5 Broadgate相若。摩通稱，領展是次收購，預期有7個月收益入賬，有助提高2021年度盈利約1.8%，續予「跑贏大市」評級，料對股價輕微正面影響。

領展將會以內部資金及債務就有關收購進行融資，摩通預期，這將令領展的負債比率由16.7%，提高至19.2%。另海外組合佔比會增至3.4%，比原定提升至少於10%尚有一段距離。

相關文章：【領展股價】領展首進軍歐洲股價微升　37億元收購英國商廈The Cabot　

相關文章：【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周

 

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