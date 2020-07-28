【方圓公關人生@iM網欄】電子煙突成市場焦點 思摩爾的迷思

經歷9個月的社會運動後，緊接而來肺炎疫症繼續肆虐香港，失業率攀升至6.2%創15年新高，至上周末，中美關係因中國駐休斯頓總領事館遭強制關閉再度繃緊，港股應聲下挫跌穿25,000水平，但港股走勢過去半年算是異常地強。新經濟B生化股未有盈利，統統炒個不亦樂乎，市場資金聰明，股價持續上升與股份是否優質應該分開來思考。

最近新股思摩爾（06969.HK）引起市場關注，單看公司名稱，是不大可能知道公司經營甚麼業務，標奇立異未必是壞事，心理上至少有「讓人想知道」的感覺，股價爆上配合的時候更加不在話下。思摩爾業務為提供霧化科技解決方案，用經營「電子煙」業務較易理解，業務獨特，不過隨便在互聯網上找，會發現不少股票專家分析，思摩爾/煙草股政策風險甚大，當中包括不少國家正研究﹐是否應該禁止在封閉空間使用電子煙，而醫學界對於電子煙長期使用會否影響健康仍然莫衷一是。此外，中、美兩大國對於電子煙政策尚未明朗，中國國家市場監督管理總局及國家煙草專賣局，去年10月共同發佈公告，要求電子煙生產商及賣方不得通過網絡發布電子煙廣告，亦不得通過電子商務平台出售電子煙產品（逆向思維：如果有日可以網售就發達！）

政策從來都是煙草股的計時炸彈，上周末2020年全國煙草行業半年工作電視電話會議在北京召開。國家煙草總局局長張建民表示「持續強化電子煙監管，深入開展電子煙市場專項檢查，不斷完善全網涉煙信息監測平台建設」，講話算是溫和。電子煙的直接競爭對手不僅同行，還有傳統煙草商，電子煙行業增長很大程度上，是由傳統煙草市場轉移得來，而傳統煙草商從來都是政府的巨大梲收來源。不過，挾早前另一煙草股中煙香港（06055.HK）上市後股價怒升5倍這塊「珠玉」，思摩爾上市後股價表現也厲害，招股定價上限12.4港元，最高升至39.05港元（編按：周一最高升至43.35港元，市值逾2400億港元）上市10個交易日升逾兩倍。周一起更「快速」納入恆生綜合指數，表示基金又要追貨。近期資金明顯主導股市，甚麼市場憂慮政策風險或者基本面不確定性其實可以唔講住，股價違反地心吸力最重要。

講開煙草股，下次講埋「道德投資」（Ethical Investment）及「社會責任型投資」（Socially Responsible Investment, SRI）

作者_周子龍簡介： 前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問；對於「做人無公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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