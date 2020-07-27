【全日禁堂食】美國餐飲業蝕2千億4百萬職位蒸發 無望如08年帶動經濟復甦

▲ 被稱為美國經濟頂樑柱之一的餐飲業，在疫情數月間，已虧蝕逾2千億港元，400萬個職位蒸發。

本港爆發第三波新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情，港府宣布午市禁堂食措施。全球多地政府亦因疫情反彈，再次收緊防疫措施，餐飲業首當其衝。被稱為美國經濟頂樑柱之一的餐飲業，在疫情數月間，已虧蝕逾2千億港元，400萬個職位蒸發。

報道指出，餐飲業是美國2008年金融海嘯後復甦經濟的關鍵之一，但在這次疫情大流行帶來的經濟衰退中，恐怕不能照辦煮碗，因餐飲業、食品供應鏈等在這次疫情中首當其衝。

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在疫情全球大流行之前，美國的餐廳僱用1100萬員工，高於建築業或工廠生產高價製成品的工人數目。自1990年到今年2月，餐廳工作崗位數目的增速達91％，是整體工作崗位增長（40％）的兩倍以上。

由於疫情緣故，餐廳和酒吧自2月起陸續關閉，其營業額從2月份的660億美元（約5116億港元）下降至4月份的300億美元（約2325億港元），是自1983年以來，調整通貨膨脹率後的最低水平。至6月逐步撤銷封鎖措施，餐廳營業額採反彈至470億美元（約3643億港元）。

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美國餐廳協會（National Restaurant Association）負責人肯尼迪（Sean Kennedy）指：

「當你眼前還有60張餐桌在黑暗中無法啟用，你無法單靠外賣模式令整盤生意有利潤進賬。」（“You cannot profitably run a takeover-delivery model if you also have 60 dark tables in the front of the house”）

在美國餐飲業從業員中，黑人和西班牙裔佔多數，在裁員潮中大受影響。在3月和4月期間，近540萬個餐飲工作崗位蒸發，至5月重開，餐廳才重新聘用140萬個工作崗位。

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記者：葉芷樺