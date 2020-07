【全日禁堂食】美國餐飲業蒸發400萬職位 難成2008年經濟復甦火車頭

▲ 被稱為美國經濟頂樑柱之一的餐飲業,在疫情數月間,已虧蝕逾2千億港元,400萬個職位蒸發。

本港爆發第三波新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情,港府宣布午市禁堂食措施。全球多地政府因疫情反彈,紛紛再次收緊防疫措施,餐飲業首當其衝。被稱為美國經濟頂樑柱之一的餐飲業,在疫情數月間,已虧蝕逾2000億港元,400萬個職位消失。

餐飲業是美國於2008年金融海嘯後復甦經濟的關鍵之一,但在這次疫情大流行帶來的經濟衰退中,恐怕不能照辦煮碗,因餐飲業、食品供應鏈等在這次疫情中首當其衝。

在疫情全球大流行之前,美國餐飲業僱用1,100萬員工,高於建築業或工廠生產高價製成品的工人數目。再者,自1990年到今年2月,餐廳工作崗位數目的增速達91%,是整體工作崗位增長(40%)的兩倍以上。

由於疫情緣故,餐廳和酒吧自2月起陸續關閉,其營業額從2月份的660億美元(約5116億港元),下降至4月份的300億美元(約2325億港元),是1983年以來,調整通脹率後的最低水平。至6月逐步撤銷封鎖措施,餐廳營業額反彈至470億美元(約3643億港元)。

全美餐廳協會(National Restaurant Association)負責人肯尼迪(Sean Kennedy)指:

「當你眼前還有60張餐桌無法使用,你無法單靠外賣模式令整盤生意有利潤進賬。」

(“You cannot profitably run a takeover-delivery model if you also have 60 dark tables in the front of the house”)

在美國餐飲業從業員中,黑人和拉丁裔佔多數,在裁員潮中大受影響。在3月和4月期間,近540萬個餐飲工作崗位蒸發,至5月重開,餐廳才重新聘用140萬個工作崗位。

記者:葉芷樺