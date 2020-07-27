  • 31°C
香港時間 : 2020727日 (一) 20:18
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【全日禁堂食】美國餐飲業蒸發400萬職位 難成2008年經濟復甦火車頭

環球社會熱點 18:57 2020/07/27

分享：

被稱為美國經濟頂樑柱之一的餐飲業，在疫情數月間，已虧蝕逾2千億港元，400萬個職位蒸發。

本港爆發第三波新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情，港府宣布午市禁堂食措施。全球多地政府因疫情反彈，紛紛再次收緊防疫措施，餐飲業首當其衝。被稱為美國經濟頂樑柱之一的餐飲業，在疫情數月間，已虧蝕逾2000億港元，400萬個職位消失。

餐飲業是美國於2008年金融海嘯後復甦經濟的關鍵之一，但在這次疫情大流行帶來的經濟衰退中，恐怕不能照辦煮碗，因餐飲業、食品供應鏈等在這次疫情中首當其衝。

【全日禁堂食】哈佛商學院：食肆應急錢只捱到16日

【全日禁堂食】美國餐廳變陣 改在戶外停車場開餐

在疫情全球大流行之前，美國餐飲業僱用1,100萬員工，高於建築業或工廠生產高價製成品的工人數目。再者，自1990年到今年2月，餐廳工作崗位數目的增速達91%，是整體工作崗位增長（40%）的兩倍以上。

由於疫情緣故，餐廳和酒吧自2月起陸續關閉，其營業額從2月份的660億美元（約5116億港元），下降至4月份的300億美元（約2325億港元），是1983年以來，調整通脹率後的最低水平。至6月逐步撤銷封鎖措施，餐廳營業額反彈至470億美元（約3643億港元）。

【全日禁堂食】戶外食飯戴口罩 以色列發明遙控口罩

【全日禁堂食】英國旅遊局設獎鼓勵餐廳防疫 印度餐廳憑十招奪獎

全美餐廳協會（National Restaurant Association）負責人肯尼迪（Sean Kennedy）指：

「當你眼前還有60張餐桌無法使用，你無法單靠外賣模式令整盤生意有利潤進賬。」

（“You cannot profitably run a takeover-delivery model if you also have 60 dark tables in the front of the house”）

在美國餐飲業從業員中，黑人和拉丁裔佔多數，在裁員潮中大受影響。在3月和4月期間，近540萬個餐飲工作崗位蒸發，至5月重開，餐廳才重新聘用140萬個工作崗位。

【全日禁堂食】美國飲食業「陷災難邊緣」停業餐廳6成永久結業

【全日禁堂食】美國1.5萬餐廳倒閉 加州成重災區

記者：葉芷樺

相關文章

【英國疫情】約翰遜推全民減肥 禁垃圾食物買一送一
今日
【英國疫情】約翰遜推全民減肥 禁垃圾食物買一送一
【美國疫情】佛羅里達州確診超越紐約 進佔全美第二
今日
【美國疫情】佛羅里達州確診超越紐約 進佔全美第二
【全日禁堂食】餐廳堂食風險高 美疾控教數招防疫
今日
【全日禁堂食】餐廳堂食風險高 美疾控教數招防疫
【全日禁堂食】福西抗疫貼士：不到餐廳堂食 不搭飛機
今日
【全日禁堂食】福西抗疫貼士：不到餐廳堂食 不搭飛機
【全日禁堂食】改食外賣就安全？專家教幾招防疫
今日
【全日禁堂食】改食外賣就安全？專家教幾招防疫
傳染病 疫情 裁員 經濟衰退 經濟 食品 外賣 餐飲 美國 肺炎

上一篇文章

【美國疫情】全民檢測難度高？全樓檢測成出路

下一篇文章

【歐洲疫情分析】英國隔離朝令夕改 約翰遜張弛有道？（訂戶專享）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【全日禁堂食】改食外賣就安全？專家教幾招防疫
【全日禁堂食】改食外賣就安全？專家教幾招防疫
【全日禁堂食】美國1.5萬餐廳倒閉 加州成重災區
【全日禁堂食】美國1.5萬餐廳倒閉 加州成重災區
【美國疫情】連續4日破千死 10州一周平均死亡創新高
【美國疫情】連續4日破千死 10州一周平均死亡創新高
新型冠狀肺炎全球疫情（07月27日 時間20:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月27日 時間20:00）
英國約翰遜擬推新《叛國法》 公民宣誓效忠外國屬違法
英國約翰遜擬推新《叛國法》 公民宣誓效忠外國屬違法
【美國疫情】佩洛西指應叫「特朗普病毒」斥其令疫情惡化
【美國疫情】佩洛西指應叫「特朗普病毒」斥其令疫情惡化