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【恢復堂食】戶外食飯戴口罩 以色列發明遙控口罩

環球社會熱點 13:30 2020/07/30

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【全日禁堂食】戶外食飯戴口罩 以色列發明遙控口罩

香港疫情嚴峻，政府早前全日禁止食肆堂食，要求市民在室內和室外的公共場所須戴口罩，但目前恢復日間堂食。對戶外工作的打工仔而言，實際難以做到戴口罩食飯。澳洲有專家建議，用膳時戴上口罩。以色列新發明的遙控口罩，可能大派用場。

澳洲傳媒報道，新南威爾士大學流行病學教授麥克勞斯（Mary-Louise-McLaws）認為，即使在在午膳時間，亦應該繼續戴口罩，建議拉起口罩或在口罩下進食。

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但報道指，拉起口罩未必可取。因拉起口罩進食或喝水時，口罩表面有機會依附病毒，手摸到後易將細菌帶到衣物；若口罩拉低至下巴更為危險，下巴至頸部位置原本無被口罩覆蓋，拉低口罩有機會令口罩內層沾染病毒。

報道稱，最佳方法是將口罩完全脫下才進食，惟需面對感染風險。戴口罩用膳真的不可能？以色列發明的遙控口罩可以幫到手。

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以色列專利發明實驗室Avtipus月前設計了一款遙控口罩，控制口罩開合。用家進食時，按下按鈕打開口罩的狹槽，像經典遊戲《食鬼》（Pac-Man）一樣，將食物放入嘴內。拿出餐具後，遙控口罩會自動合上。

惟這口罩不適用於吃雪糕，僅用於進食固體食物，被指實用性不高。每個遙控口罩定價85美仙至2.85美元（6.6至22.2港元）不等，視乎所選口罩的類型。

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記者：韓羚

欄名 : 環球趣事

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