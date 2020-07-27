【港版納指】恒生科技指數恒指國指　三大指數比較一文看清

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【港股市況】恒指跌102點失50天綫 夜期初段向上高水近100點（不斷更新）
市場視為「港版納指」的恒生科技指數正式推出，恒指公司視恒生科技指數有力成為恒指、國指後「第三條旗艦指數」。恒指公司最新在專頁更新恒生科技指數的詳細資料，以下為恒指、國指和恒生科指在選股、ETF產品以至近年表現簡介：
|恒生科技指數
|恒生指數
|恒生中國企業指數
|推出日期
|2020年7月27日
|1969年11月24日
|1994年8⽉8⽇
|基值
|3000
（2014年12月31日）
|100
（1964年7月31日）
|2000
（1993年）
|最新點數（7月27日）
|6,774
|24,603
|10,075
|歷史高位
|7776
（2020年7月9日）
|33,154
（2018年1月26日）
|20,400
（2007年10月29日）
|定位
|代表科技主題高度相關的香港上市公司
|代表在香港上市的大中華公司，不會加入外國公司至選股範疇
|代表最⼤及成交最活躍的在港上市中國內地企業
|成份股數目
|30
|50
|50
|選股準則
|
|
|
|個股權重上限
|8%
|10%
|10%
|三大權重股
|阿里巴巴 （09988）
騰訊 （00700）
美團點評 （03690）
|騰訊 （00700）
友邦 （01299）
滙豐 （00005）
|騰訊 （00700）
建行 （00939）
平保 （02318）
|指數ETF規模
|未有
|196億美元（6月底）
|54億美元（6月底）
|與科指重疊股份數目
|不適用
|3
|2
|與恒指重疊股份數目
|3
|不適用
|24
|與國指重疊股份數目
|2
|24
|不適用
|年初至今表現
|+43.69%
|-12.72%
|-9.78%
|3年累計表現
|+37.41%
|-9.32%
|-7.21%
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