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【港版納指】恒生科技指數恒指國指　三大指數比較一文看清

即市財經 18:27 2020/07/27

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恒指公司發布恒生科技指數，冀成為恒指國指後第三條旗艦指數。

市場視為「港版納指」的恒生科技指數正式推出，恒指公司視恒生科技指數有力成為恒指、國指後「第三條旗艦指數」。恒指公司最新在專頁更新恒生科技指數的詳細資料，以下為恒指、國指和恒生科指在選股、ETF產品以至近年表現簡介：

  恒生科技指數 恒生指數 恒生中國企業指數
推出日期 2020年7月27日 1969年11月24日 1994年8⽉8⽇
基值 3000
（2014年12月31日）		 100
（1964年7月31日）		 2000
（1993年）
 
最新點數（7月27日） 6,774 24,603 10,075
歷史高位 7776
（2020年7月9日）		 33,154
（2018年1月26日）		 20,400
（2007年10月29日）
定位 代表科技主題高度相關的香港上市公司 代表在香港上市的大中華公司，不會加入外國公司至選股範疇 代表最⼤及成交最活躍的在港上市中國內地企業
成份股數目 30 50 50
選股準則
  • 純規則決定
  • 必須屬於工業、非必需性消費、醫療保健業、金融業、資訊科技業
  • 符合網絡 （包括移動通訊）、金融科技、雲端、電子商貿或數碼主題
  • 須符利用科技平台營運、研發開支比例或收入增長要求
  • 非單純按規則決定
  • 以香港上市的大中華企業中市值、成交最高股份
  • 須符合「市場代表性」
  • 8月季檢起接受同股不同權、第二上市的大中華企業
  • 純規則決定
  • 符合上市時間、市值和流通量要求就符合選股範圍
  • 8月季檢起接受同股不同權、第二上市的大中華企業
個股權重上限 8% 10% 10%
三大權重股 阿里巴巴 （09988）
騰訊 （00700）
美團點評 （03690） 		騰訊 （00700）
友邦 （01299）
滙豐 （00005） 		騰訊 （00700）
建行 （00939）
平保 （02318）
指數ETF規模  未有 196億美元（6月底） 54億美元（6月底）
科指重疊股份數目 不適用 3 2
恒指重疊股份數目 3 不適用 24
國指重疊股份數目 2 24 不適用
年初至今表現 +43.69% -12.72% -9.78%
3年累計表現 +37.41% -9.32% -7.21%

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ETF ETF產品 恒生科技指數 恒生中國企業指數 恒生指數 第二上市 同股不同權

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