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【歐洲疫情分析】英國隔離朝令夕改 約翰遜張弛有道？（訂戶專享）

環球社會熱點 18:46 2020/07/27

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英國突然下令從西班牙入境的人士，包括英國公民，必須接受隔離兩星期，不少外遊英國人被殺個措手不及，來不及回國逃避隔離，惹來怨聲載道。誠然，病毒不等人，英國政府果斷行動有理，但當中也有粗疏之處，值得檢討。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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