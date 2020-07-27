【歐洲疫情分析】英國隔離朝令夕改 約翰遜張弛有道？（訂戶專享） 環球社會熱點 18:46 2020/07/27 分享： 英國突然下令從西班牙入境的人士，包括英國公民，必須接受隔離兩星期，不少外遊英國人被殺個措手不及，來不及回國逃避隔離，惹來怨聲載道。誠然，病毒不等人，英國政府果斷行動有理，但當中也有粗疏之處，值得檢討。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 最新專欄文章 更多 【美國大選分析】特朗普大派聯邦人員 還暗耍大挪移（訂戶專享） 今日 【美國大選分析】特朗普大派聯邦人員 還暗耍大挪移（訂戶專享） 【中美角力分析】中美敲響反諜戰 互關領事館僅序幕（訂戶專享） 今日 【中美角力分析】中美敲響反諜戰 互關領事館僅序幕（訂戶專享） 【新冠疫苗分析】疫苗有買趁手 還奢想公平分配？（訂戶專享） 2020/07/26 【新冠疫苗分析】疫苗有買趁手 還奢想公平分配？（訂戶專享） 【中美角力分析】「鬥而不破」成泡影 劍指領館不留情面（訂戶專享） 2020/07/23 【中美角力分析】「鬥而不破」成泡影 劍指領館不留情面（訂戶專享） 【中美歐關係】歐盟站起來 天下從此三分？（訂戶專享） 2020/07/23 【中美歐關係】歐盟站起來 天下從此三分？（訂戶專享） 經濟 疫情 英國 西班牙 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入