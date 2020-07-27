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港股跌102點失50天綫 港防疫再加辣 周三起全日禁堂食

即市財經 18:24 2020/07/27

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財經焦點速覽

港股今日高開低走，恒生指數今日收市跌102點，收市報24603點，失守50天綫；「港版納指」恒生科技指數首日登場跌1.3%，惟新經濟股向下，騰訊 （00700） 跌1.5%，美團 （03690） 挫近3%。身處華為事件風眼的滙豐 （00005） ，股價跌1.8%。本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，港府再度收緊抗疫措施，周三（29日）凌晨起食肆全日禁堂食、限聚令收緊至兩人。

【今日財經焦點】

【港股市況】恒指跌102點失50天綫　夜期初段向上高水近100點（不斷更新）

【港版納指】恒生科技指數登場首日跌1.3%　較「歷史高位」回13%（附成份股列表）

【滙豐股價】官媒未停狙擊滙豐 央視邀美檢察官受訪：滙豐約見孟晚舟不尋常

【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周

【美元危機】任志剛憂第三次金融危機醞釀中　美元替代遲早出現（第二版）

【金價新高】金價升穿1900美元創新高　黃金相關股造好、香港9999金每兩破1.8萬

【精選投資分析】

恒指25000點阻力 國指現死亡交叉（第五版）

【ETF攻略】「港版納指」 初登場 有哪些「替身」 ETF可選？（第二版）

股市反彈力弱 熱錢追捧黃金（第四版）

【全日禁堂食】禁令一出此股即爆1成！ 仲有幾多水位？

【滙豐股價】滙豐再跌近35元散戶千人操撈底 真係博得過？

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欄名 : 財經焦點速覽

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騰訊控股（00700） 疫情 經濟 香港股票 限聚令 滙豐控股（00005） 恒生科技指數 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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