港股跌102點失50天綫 港防疫再加辣 周三起全日禁堂食

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【港版納指】恒生科技指數恒指國指 三大指數比較一文看清
港股今日高開低走，恒生指數今日收市跌102點，收市報24603點，失守50天綫；「港版納指」恒生科技指數首日登場跌1.3%，惟新經濟股向下，騰訊 （00700） 跌1.5%，美團 （03690） 挫近3%。身處華為事件風眼的滙豐 （00005） ，股價跌1.8%。本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，港府再度收緊抗疫措施，周三（29日）凌晨起食肆全日禁堂食、限聚令收緊至兩人。
【今日財經焦點】
【港股市況】恒指跌102點失50天綫 夜期初段向上高水近100點（不斷更新）
【港版納指】恒生科技指數登場首日跌1.3% 較「歷史高位」回13%（附成份股列表）
【滙豐股價】官媒未停狙擊滙豐 央視邀美檢察官受訪：滙豐約見孟晚舟不尋常
【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣 限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周
【美元危機】任志剛憂第三次金融危機醞釀中 美元替代遲早出現（第二版）
【金價新高】金價升穿1900美元創新高 黃金相關股造好、香港9999金每兩破1.8萬
【精選投資分析】
【ETF攻略】「港版納指」 初登場 有哪些「替身」 ETF可選？（第二版）
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欄名 : 財經焦點速覽