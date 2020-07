【職場英文@iM網欄】開會時竟然不應該講這句英文?.....

隨着畢業季的來臨,即是fresh grad的同學也即將踏足社會,所以今天我們就來說說一些關於開會的商業英語吧!

首先,要約人開會先有問人有沒有空,以下有數個問法:

1)When would be a good time for you? /When will you be available? 什麼時候會比較適合你?/ 你什麼時候有空呢?

2)Would you be available on the 25th? 你25號有空嗎?

3)How does next Wednesday sound to you? 你覺得下星期三怎麼樣?

4)Could we meet next Tuesday? 我們可以下星期二見面嗎?

好多人曾問過,點解本身都不是過去,但都要用past tense (過去式)呢?

注意用would/could會比較有禮貌,跟客戶溝通時記住要用would/could啊!

如果他們沒有時間,你也可以帶出其他選擇:

5)Is this Friday ok for you? 這個星期五可以嗎?

除了問 Is… ok for you? 這個句式之外,你都可以多用其他不同類型句式,包括:

6)What about the coming Thursday? 那麼接著的星期四呢?

7) I was wondering if we could meet at 4:00 pm today?

8) Why not meet at 4:00 pm today

開始會議前可以先打招呼,比如說

9)Good morning / good afternoon

(通常比較formal的會議都不是用hello打招呼的)

10)It looks like everyone’s here, so let’s get started.”

看起來所有人都來了,那麼我們開始吧

然後我們要講開會目的是什麼,你可以這樣說:

11)We’re here today to discuss …我們今天一齊討論……

12) The aim of the meeting is to …這次會議的目的是……

13)I’ve called this meeting to…

我召開這次會議是想......

最後,結束會議時你可以簡短總結會議內容,感謝所有人的參與然後才結束

14)To sum up,……

To wrap up, …

總結來說.....

15)Thank you all for attending this meeting.

感謝你們的參與

16)The meeting has finished

這會議已結束

如果大家有什麼英文問題,如Spencer Lam, 好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試,成人英文知識及英文資源,歡迎你可以隨時再跟我多交流一下,可以Follow 「Spencer Lam English Team」 Facebook page得到更多英文資訊,亦都可以上https://spencerlam.hk 了解更多!

作者簡介:港大一級榮譽畢業,在學期間獲11份獎學金,曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT,2019年放棄銀行工作,全身投入英語教育事業,歷年來教授過千名學生,早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

Facebook 專頁:Spencer Lam English Team

網頁: https://spencerlam.hk

更多職場英文的文章請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!