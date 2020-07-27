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【職場英文@iM網欄】開會時竟然不應該講這句英文?.....

名人薈萃 18:50 2020/07/27

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隨着畢業季的來臨，即是fresh grad的同學也即將踏足社會，所以今天我們就來說說一些關於開會的商業英語吧！

首先，要約人開會先有問人有沒有空，以下有數個問法：

1）When would be a good time for you? ／When will you be available? 什麼時候會比較適合你？/ 你什麼時候有空呢？

2）Would you be available on the 25th? 你25號有空嗎？

3）How does next Wednesday sound to you? 你覺得下星期三怎麼樣？

4）Could we meet next Tuesday? 我們可以下星期二見面嗎？

好多人曾問過，點解本身都不是過去，但都要用past tense (過去式)呢?

注意用would/could會比較有禮貌，跟客戶溝通時記住要用would/could啊！

如果他們沒有時間，你也可以帶出其他選擇：

5）Is this Friday ok for you? 這個星期五可以嗎？

除了問 Is… ok for you? 這個句式之外，你都可以多用其他不同類型句式，包括:

6）What about the coming Thursday? 那麼接著的星期四呢？

7) I was wondering if we could meet at 4:00 pm today?

8) Why not meet at 4:00 pm today

開始會議前可以先打招呼，比如說

9）Good morning ／ good afternoon

（通常比較formal的會議都不是用hello打招呼的）

10）It looks like everyone’s here, so let’s get started.”

看起來所有人都來了，那麼我們開始吧

然後我們要講開會目的是什麼，你可以這樣說：

11）We’re here today to discuss …我們今天一齊討論……

12) The aim of the meeting is to …這次會議的目的是……

13）I’ve called this meeting to…

我召開這次會議是想......

最後，結束會議時你可以簡短總結會議內容，感謝所有人的參與然後才結束

14）To sum up,……

To wrap up, …

總結來說.....

15）Thank you all for attending this meeting.

感謝你們的參與

16）The meeting has finished

這會議已結束

如果大家有什麼英文問題，如Spencer Lam, 好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試，成人英文知識及英文資源，歡迎你可以隨時再跟我多交流一下，可以Follow 「Spencer Lam English Team」 Facebook page得到更多英文資訊，亦都可以上https://spencerlam.hk 了解更多!

 

 

作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

Facebook 專頁：Spencer Lam English Team

網頁: https://spencerlam.hk

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撰文 : Spencer Lam

欄名 : 職場英文

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