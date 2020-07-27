【美元轉弱】美匯指數續創兩年低位 比特幣年初至今累升43%

▲ 比特幣重上10000美元水平，過去一周漲幅逾一成。

近期價格走勢相對平靜的比特幣（Bitcoin）自6月初以來首次突破10000美元，最新報10249美元，日內升3.6%。年初至今，比特幣累積升幅已達43%。市場分析認為，比特幣走勢受近日金價上揚所帶動，同樣亦受美元轉弱影響。 美匯指數亦進一步下跌至93.847，為2018年以來低位。

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，歐洲疫情控制成效優於美國，且歐盟已就大規模救市基金達成協議。短期內，若歐美之間疫情及經濟復甦進度持續擴大分歧，美匯指數會進一步受壓。

虛擬貨幣交易所Luno業務發展主管Vijay Ayyar表示，目前大戶正在囤貨，一些較小的交易者亦加入了。他認為比特幣下一個阻力位在10500美元，一旦升穿該水平，很大可能會漲至15000美元。

過往一段時間，比特幣曾被稱為「數碼黃金」，有部分人更稱比特幣避險資產。然而，近期走勢表明比特幣波動性極大，期走勢亦與股市存在一定程度的相關性，因此避險資產的說法並不準確 。

相關文章︰【虛擬貨幣】美國法院將比特幣為定義為「金錢」

Twitter遭黑客大舉入侵涉比特幣詐騙 馬斯克、巴菲特等名人帳號中招

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁