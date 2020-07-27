  • 32°C
香港時間 : 2020727日 (一) 18:47
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美元轉弱】美匯指數續創兩年低位 比特幣年初至今累升43%

即市財經 18:13 2020/07/27

分享：

比特幣重上10000美元水平，過去一周漲幅逾一成。

 近期價格走勢相對平靜的比特幣（Bitcoin）自6月初以來首次突破10000美元，最新報10249美元，日內升3.6%。年初至今，比特幣累積升幅已達43%。市場分析認為，比特幣走勢受近日金價上揚所帶動，同樣亦受美元轉弱影響。 美匯指數亦進一步下跌至93.847，為2018年以來低位。

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，歐洲疫情控制成效優於美國，且歐盟已就大規模救市基金達成協議。短期內，若歐美之間疫情及經濟復甦進度持續擴大分歧，美匯指數會進一步受壓。

虛擬貨幣交易所Luno業務發展主管Vijay Ayyar表示，目前大戶正在囤貨，一些較小的交易者亦加入了。他認為比特幣下一個阻力位在10500美元，一旦升穿該水平，很大可能會漲至15000美元。

過往一段時間，比特幣曾被稱為「數碼黃金」，有部分人更稱比特幣避險資產。然而，近期走勢表明比特幣波動性極大，期走勢亦與股市存在一定程度的相關性，因此避險資產的說法並不準確

 

相關文章︰【虛擬貨幣】美國法院將比特幣為定義為「金錢」

Twitter遭黑客大舉入侵涉比特幣詐騙　馬斯克、巴菲特等名人帳號中招

 

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

金價 經濟 比特幣 虛擬貨幣

上一篇文章

港股跌102點失50天綫 港防疫再加辣 周三起全日禁堂食

下一篇文章

【資金流向】思摩爾首迎北水流入18億 股價勁升逾1成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫情大爆發】25間被徵用隔離酒店名單公開　柏寧酒店：沒收到強制徵用請求（第二版）
【疫情大爆發】25間被徵用隔離酒店名單公開　柏寧酒店：沒收到強制徵用請求（第二版）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【疫情大爆發】確診者去過邊度？　輸入目的地或地點就知附近確診個案及距離（附連結）
【疫情大爆發】確診者去過邊度？　輸入目的地或地點就知附近確診個案及距離（附連結）
【疫情大爆發】今日新增128宗確診個案、103宗本地感染　逾百位確診者等候入院
【疫情大爆發】今日新增128宗確診個案、103宗本地感染　逾百位確診者等候入院
【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周
【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周
【美元危機】任志剛憂第三次金融危機醞釀中　美元替代遲早出現（第二版）
【美元危機】任志剛憂第三次金融危機醞釀中　美元替代遲早出現（第二版）