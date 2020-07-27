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【港區國安法】日本、澳洲欲取代香港金融中心地位　惟難敵新加坡

商業 18:16 2020/07/27

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有分析指，目前最大機會取代香港的仍是新加坡。（資料圖片）

港區國安法實施後，有分析相信觸發金融機構、人才撤出香港的危機，亦有指能吸引更多外資。日本、澳洲亦正設法增加誘因、優勢，吸引外資從香港遷移至當地。不過，有分析指，目前最大機會取代香港的仍是新加坡。

據路透社報道，澳洲參議員Andrew Bragg曾指出，香港的政治問題將會為悉尼帶來機遇，成為更強大的地區金融中心。同時，日本亦有意吸引金融專才，贏取香港流失的生意。當地政府正草擬有關簽證支援、改善批核投資管理牌照的流程。

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南韓釜山亦為金融企業提供優惠，包括免租金辦公室等；台灣亦相信自身的民主價值、法治將有助吸納外資。

不過，路透社引述律師行Mayer Brown合夥人Steven Tran指，東京難以從中佔有一大部分的市佔，更遑論取代香港地位。他認為，日本的稅制、官僚體制、人工開支、英語水準，亦難以成為金融中心。

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該報道又指，始終香港的企業利得稅僅16.5%，是鄰近區域當中最低。加上，日本、南韓的國際都會文化亦及不上香港。

最終金融機構留或走，仍是未知之數。報道指，企業連討論後備方案亦非常審慎，因話題敏感，且他們亦冀繼續發展中國生意。即使企業撤出香港，最受惠的相信亦是新加坡；其17%利得稅、商業環境、人口及經濟活動亦貼近香港。

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責任編輯：葉泳珊

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