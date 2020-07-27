【新冠肺炎】宏利：截至5月約有600宗相關索償　包括強制隔離賠償

新冠肺炎疫情持續，宏利香港今日表示，截至今年5月收到約600宗新冠肺炎的相關索償，這些索償不僅涵蓋確診個案，亦包括其他相關保障，例如就強制隔離而作出的賠償。

此外，該公司推出兩款危疾保障計劃「活耀人生危疾保2」及「活耀人生危疾保2 (加強版)」，為客戶提供保障至100歲，涵蓋112種危疾及疾病，包括癌症、心臟病和中風，並為危疾後嚴重影響日常生活的傷殘，提供額外100%保障，為市場首創，同時會就深切治療住院提供保障，涵蓋受傷及將來未知疾病。

宏利表示，在首次嚴重危疾索償後，客戶仍可享有持續守護保障，包括額外兩次癌症保障，以及額外兩次心臟病或中風保障，每次為名義金額的100%，直至受保人85歲。而「活耀人生危疾保2 (加強版) 」每年會就癌症治療提供及時的經濟援助：在得到嚴重危疾索償後的第二及第三年，計劃會再就癌症治療每年分別提供相當於名義金額30%的加强保障，保障總額最高可達名義金額的480%。

兩款計劃均提供生活守護保障，紓緩危疾後傷殘的長期護理所帶來的財政負擔。從首次嚴重危疾索償後180日起，如受保人連續180日或以上無法自行進行六項列明「日常生活之活動」的其中兩項或以上（列明活動包括沐浴、更衣、行動、移動、如廁和進食），並且在整個活動過程中需要他人從旁協助，計劃會為客戶提供相當於名義金額100%的額外支援保障。

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