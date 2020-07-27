BNO入籍計劃「代價沈重」 入籍英國可能喪失香港居留權？

英國為港人提供的BNO「5+1」入籍計劃令更多港人可以移居英國，同時不用具備太多資金及條件，也不用放棄香港的居留權。不過，北京有法律學者認為，BNO「5+1」入籍計劃沒有想像中如此「著數」，全國人大常委會可能會就《基本法》釋法，令經這途徑入籍英國的香港人喪失香港居留權。

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根據《基本法》第二十四條訂明，在香港出生、或在香港通常居住連續七年以上的中國公民等，都是香港永久居民；《基本法》附件三的《國籍法》第三條則列明中國不承認中國公民有雙重國籍。

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不少看法偏向認為如釋法只會針對BNO持有人，作為反制英國的措施。持有加拿大、澳洲等其他國籍的香港居民，很大機會不受影響。

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