  • 30°C
香港時間 : 2020730日 (四) 20:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【歐洲第二波疫情】英國約翰遜推全民減肥 禁垃圾食物買一送一

環球社會熱點 14:05 2020/07/29

分享：

歐洲第二波疫情反彈，英國首相約翰遜早前亦曾患上新冠肺炎，約翰遜醒覺肥胖會增加新冠肺炎重症及死亡風險，故推出全民減肥計劃。英國打擊肥胖措施包括，晚上9時前禁止播放垃圾食品廣告、禁止垃圾食品推行「買一送一」優惠等。

【全日禁堂食】英國旅遊局設獎鼓勵餐廳防疫 印度餐廳憑十招奪獎

【美國疫情】佛羅里達州確診超越紐約 進佔全美第二

約翰遜（Boris Johnson）在社交平台Twitter上載影片，為「更加健康」（Better Health）活動宣傳。他指，自己早前患上新冠肺炎，更一度被送入深切治療部，令他明白健康的重要。

【全日禁堂食】美國餐廳變陣 改在戶外停車場開餐

【全日禁堂食】美國飲食業「陷災難邊緣」停業餐廳6成永久結業

約翰遜指：

「減肥很難，但只要有一些小變化，所有人都可以變得更健康。如果我們全力以赴，我們可以減低風險，保護自己免受新型冠狀病毒的侵害，並減輕英國國民保健署的壓力。」

（Losing weight is hard but with some small changes we can all feel fitter and healthier. If we all do our bit, we can reduce our health risks and protect ourselves against coronavirus - as well as taking pressure off the NHS.）

【全日禁堂食】改食外賣就安全？專家教幾招防疫

【全日禁堂食】美國1.5萬餐廳倒閉 加州成重災區

打擊肥胖措施包括：晚上9點前在電視及網上均禁止垃圾食品廣告、禁止高脂產品的「買一送一」促銷、商店收銀處不允許擺放糖果及巧克力、擁有250多名員工的大型餐館、咖啡店及外賣店等，必須食物上貼上卡路里標籤等。

英國當局數據指，BMI指數超過40的人，死於新冠肺炎的風險是普通人的兩倍。

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

責任編輯：楊心悅

相關文章

【全日禁堂食】英國旅遊局設獎鼓勵餐廳防疫 印度餐廳憑十招奪獎
2020/07/27
【全日禁堂食】英國旅遊局設獎鼓勵餐廳防疫 印度餐廳憑十招奪獎
【美國疫情】佛羅里達州確診超越紐約 進佔全美第二
2020/07/27
【美國疫情】佛羅里達州確診超越紐約 進佔全美第二
【全日禁堂食】美國餐廳變陣 改在戶外停車場開餐
2020/07/27
【全日禁堂食】美國餐廳變陣 改在戶外停車場開餐
【全日禁堂食】美國飲食業「陷災難邊緣」6成停工餐廳永久結業
2020/07/27
【全日禁堂食】美國飲食業「陷災難邊緣」6成停工餐廳永久結業
【恢復堂食】堂食改外賣就安全？專家教幾招防疫
今日
【恢復堂食】堂食改外賣就安全？專家教幾招防疫
疫情 減肥 英國 新冠肺炎 肥胖 新冠肺炎疫情
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

伊朗導彈擊沉「美國航母」 美軍狠批魯莽不負責任（有片）
伊朗導彈擊沉「美國航母」 美軍狠批魯莽不負責任（有片）
【美國疫情】特朗普再捧神藥、轉發不實資訊 被記者追問憤怒離場
【美國疫情】特朗普再捧神藥、轉發不實資訊 被記者追問憤怒離場
【移民愛爾蘭】港商冀創「香港城」可容5萬移民 當地政府反應冷淡
【移民愛爾蘭】港商冀創「香港城」可容5萬移民 當地政府反應冷淡
【BNO移民】英國家長嫌棄公立學校 爭相為子女轉到私校
【BNO移民】英國家長嫌棄公立學校 爭相為子女轉到私校
新型冠狀肺炎全球疫情（07月30日 時間20:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月30日 時間20:00）
【新冠疫苗】Moderna頻報喜 中美英疫苗研發進度一覽
【新冠疫苗】Moderna頻報喜 中美英疫苗研發進度一覽