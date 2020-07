【歐洲第二波疫情】英國約翰遜推全民減肥 禁垃圾食物買一送一

歐洲第二波疫情反彈,英國首相約翰遜早前亦曾患上新冠肺炎,約翰遜醒覺肥胖會增加新冠肺炎重症及死亡風險,故推出全民減肥計劃。英國打擊肥胖措施包括,晚上9時前禁止播放垃圾食品廣告、禁止垃圾食品推行「買一送一」優惠等。

【全日禁堂食】英國旅遊局設獎鼓勵餐廳防疫 印度餐廳憑十招奪獎

【美國疫情】佛羅里達州確診超越紐約 進佔全美第二

約翰遜(Boris Johnson)在社交平台Twitter上載影片,為「更加健康」(Better Health)活動宣傳。他指,自己早前患上新冠肺炎,更一度被送入深切治療部,令他明白健康的重要。

【全日禁堂食】美國餐廳變陣 改在戶外停車場開餐

【全日禁堂食】美國飲食業「陷災難邊緣」停業餐廳6成永久結業

約翰遜指:

「減肥很難,但只要有一些小變化,所有人都可以變得更健康。如果我們全力以赴,我們可以減低風險,保護自己免受新型冠狀病毒的侵害,並減輕英國國民保健署的壓力。」

(Losing weight is hard but with some small changes we can all feel fitter and healthier. If we all do our bit, we can reduce our health risks and protect ourselves against coronavirus - as well as taking pressure off the NHS.)

【全日禁堂食】改食外賣就安全?專家教幾招防疫

【全日禁堂食】美國1.5萬餐廳倒閉 加州成重災區

打擊肥胖措施包括:晚上9點前在電視及網上均禁止垃圾食品廣告、禁止高脂產品的「買一送一」促銷、商店收銀處不允許擺放糖果及巧克力、擁有250多名員工的大型餐館、咖啡店及外賣店等,必須食物上貼上卡路里標籤等。

英國當局數據指,BMI指數超過40的人,死於新冠肺炎的風險是普通人的兩倍。

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

責任編輯:楊心悅