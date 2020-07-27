【BNO去英國】80後港媽落腳曼城 有何吸引？（附一家四口月開支表）

原本在香港教書的80後Wendy，現時跟丈夫和兩歲多的女兒住在英國第二大城巿曼徹斯特（Manchester、下簡稱曼城）。一家三口在這個城巿已住了近3年，丈夫在銀行工作，她則全職湊女。

3年前她以居英權二代移民英國，落腳曼城而非倫敦，並非因為她是曼聯球迷，而是考慮錢的問題，「當我決定要去英國生仔，我上網不停搵地方，發現曼城租金平一點，環境和購物都齊全，是英國第二大城巿。」曼城是球迷聖地，她指這個城巿有不少大學，年輕人口不少，而且巿內交通完善，有類似香港輕鐵的Metrolink，即使沒有開車，出行也很方便。

曼城的住宅每月租金一般一房單位約700英磅（約6790港元）、兩至三房則由900至1200英磅（約8730至11640港元）不等。樓價方面，若靠近巿中心的公寓大廈單位，200萬港元兩房戶的環境已很不錯，若在校網區內的，價錢稍高，約300至400萬港元。她又指1,200英磅在倫敦只能租到一房單位，但曼城可租到優質3房戶。

在曼城一家四口每月基本生活開支一覽表：

項目／每月開支（英磅計）

租房／一房700、兩房900-1200

Council Tax /150-170 (全年交10個月，平均每月12.5-14.2)

水費：60-80

電費：120-150

上網：40

手機台費：10-20

電視牌照費：12.5(全年150)

食物及日用品：400

車保及油錢： 150-200

總計：1505-2116.7

港元計：約1.5萬 － 2.5萬

資料來源：被訪者提供

節錄自第665期《iMoney智富》Focus封面故事《英加移民有法 二三線城巿起步》

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