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【華為5G】5G部署告一段落　華為三大建議籲全球充分應用

科技 17:51 2020/07/27

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華為今（27日）起一連4日舉行線上峰會Better World Summit，探討科技如何更有效地應對疫情傳播，以及如何利用5G技術促進經濟復甦。

新冠肺炎疫情爆發，為全球帶來各式各樣轉變，無論是工作上抑或生活上都受到嚴重影響。而科技在是次疫情中總扮演著重要角色，提供遠程醫療、教育及辦公服務。華為今（27日）起一連4日舉行線上峰會Better World Summit，探討科技如何更有效地應對疫情傳播，以及如何利用5G技術促進經濟復甦。

>>>5G未來論壇公布技術規格　加快5G應用開發

>>>【封殺華為】英國5G擬轉投日本供應商　取代華為技術

華為輪值董事長郭平在會上多次強調，華為作為一家ICT公司，有責任利用技術及產品解決​​方案，助社會及企業客戶對抗疫情。他指，華為以9大場景解決方案提供協助，包括醫院網絡建設、遙距會診、在線教育、政府和企業復工復產等。

其中，5G技術更是不可或缺的一部分。他以武漢方艙醫院為例，由於醫院多以體育館、學校等臨時性場地，無法提供CT設備所需環境，僅能透過5G網絡，將醫院的CT影像直接與武漢協和醫院連接，協和醫院醫生就可為患者進行遠程閱片診斷。與傳統網絡相比，影像傳輸速度提升4倍，提升了診療效率。

華為輪值董事長郭平提到，全球5G部署已告一段落，截止7月份，全球5G用戶已經超過了9000萬。現時目標是實現5G技術的成功，呼籲業界共同努力及充分應用5G，促進經濟復甦。（華為直播截圖）

郭平又指，全球5G部署已告一段落，截止7月份，全球5G用戶已經超過了9000萬。現時目標是實現5G技術的成功，呼籲業界共同努力及充分應用5G，促進經濟復甦。他向電訊營運商及企業提出了三大建議，包括：以體驗為中心，把錢用在刀刃上，最大化現有網絡價值；充分利用現有的4G，FTTx網絡，並和新建的5G網絡進行整體協同和精準規劃；及將5G網絡部署優先熱點區域和重點行業應用的覆蓋，充分釋放5G網絡的紅利。

>>>【華為曙光】華為自動駕駛專利曝光　手機應用及服務延至汽車

責任編輯：曾曉汶

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