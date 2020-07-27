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【資金流向】思摩爾首迎北水流入18億 股價勁升逾1成

即市財經 17:50 2020/07/27

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上周五港股急挫逾500點，北水連續流入29日，於當日首錄得12億元淨流出。不過今日北水再回流，港股通錄得18.5億元淨流入，反映北水流入趨勢未停。7月份，北水累計淨流入逾750億元，為今年以來第二大單月淨流入。

半新股思摩爾 （06969） 今日首日迎北水，北水湧入思摩爾，推高其股價及成交。思摩爾今日股價勁升逾1成，高見43.4元再創上市新高，上市不足1個月，至今股價較招股高2.4倍。今日北水共有逾18億元湧入思摩爾，為今日最勁北水淨流入股份。今日思摩爾總成交為36億元，則北水淨流入額佔了今日成交一 半。

威高 （01066） 及騰訊 （00700） 亦分別錄得近2億元淨流入。

另方面，北水繼續於中芯流出，今日淨流出1.7億元。累計9日淨流出，北水已共走資近60億元。中芯今日曾挫逾3%，低見24.1元創1個月低位。

北水今日亦沽售中行 （03988） 及復星醫藥 （02196） ，分別淨流出逾億元。

 

 

相關文章：【資金流向】北水連續29日湧港股終斷纜 狠沽17億騰訊

責任編輯：錢家鋒

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中芯國際（00981） 思摩爾國際（06969） 北水流入 港股通 成交 香港股票

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