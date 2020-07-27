【低水屋苑】 牛頭角樂雅苑2房478萬沽 創逾半年低位 呎價僅1.1萬元平絕東九龍屋苑

本港新冠肺炎確診個案再創歷史新高，愈來愈多業主見勢色不對，寧願減價離場套現為上。最近牛頭角居屋屋苑樂雅苑2房單位錄得減價成交，樓價僅478萬元，創屋苑逾半年新低。

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美聯物業營業經理林錦榮表示，該行剛促成牛頭角樂雅苑2房單位買賣成交，單位為樂雅苑C座雅趣閣低層06室，實用面積431平方呎，屬2房間隔，方正企理，吸引年輕夫婦經自由市場承接，單位原叫價508萬元，經商議後降價30萬，以478萬元成交，減幅約6%，折合實用呎價約11,090元。林錦榮指，是次成交價創屋苑逾半年的新低，由於單位位於低層，加上單位裝修較陳舊，故是次業主願意減價空間更大。 據了解，原業主於2009年6月斥資133萬元連地價購入，是次轉手帳面大幅獲利345萬元，升值約2.6倍。

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林錦榮表示，樂雅苑可算是九龍東樓價最低水的屋苑，目前屋苑的平均呎價約12,000元水平，431平方呎兩房單位的入場費由540萬元起，是不少準買家的上車焦點。林氏指疫情下樂雅苑放盤業主的議價空間有所增加，也有部份業主先行封盤。

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比較東九龍一帶屋苑，現時區內私人屋苑中，以樓齡約36年牛頭角得寶花園的入場費最低，265平方呎的一房單位，叫價約475萬元，屋苑成交呎價約17,053元水平。至於同屬於居屋、位於九龍灣的麗晶花園，樓齡約35年，407平方呎2房單位的叫價約580萬元，目前屋苑成交呎價約13,528元水平。而樓齡約36年的樂雅苑，呎價明顯較低水，平均呎價約12,000元水平，不過屋苑位於半山上，居民前往最鄰近的九龍灣港鐵站，需乘公共交通工具，需時約15分鐘左右，交通而言不算便利，但屋苑勝在環境夠清幽。

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