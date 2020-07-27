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【定期存款】發鈔行3個月港元定存息最高4.3厘 一表睇晒大行最高息

即市財經 23:54 2020/07/27

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中銀香港連續3個周末減港元定存息，但3個月仍有4.3厘，在大行中最高。繼7月4日及18日以來，上周六（7月25日）再減。

本周踏入月結，但拆息卻不升反跌，再有中小行減港元定存息，最新為本來擅打高息牌的大眾財務，今天（7月27日）全面削短中長息，當中半年港元定存息削低0.1厘後，新息率至1.1厘。然而，因其它大小行自下半年起已各自減息，令大眾財務減息後，續問鼎6個月存期的最高息。

3間中資銀行最近齊減港元定期存款息率，交銀香港今天調低半年存息，更自上周初以來連番減，累削0.2厘，新息率至0.9厘。今天集友亦略減3個月短存至0.58厘；至於中銀香港 （02388） 率先於上周六（7月25日）全綫砍半年期以下的較短期息率，當中3個月及半年齊削0.1厘，現時3個月最新報0.7厘，半年則報0.65厘。

經最新的降息浪，若只比併大行，3個月港元定存年息以滙豐及恒生 （00011） 齊報0.75厘，跑贏中銀的0.7厘，以及渣打0.6厘。半年期方面，恒生以0.8厘，險勝滙豐的0.75厘，中銀為0.65厘，渣打是0.55厘。至於一年期，恒生及中銀雙雙以0.75厘，稍超前滙豐0.7厘，以及渣打0.55厘；但上述4行的長息不及工銀亞洲的1厘。

專家以5間大行已先後减息，而發鈔行更於7月份連番減息，料中小行再搶乘降息快車。

事實上，中銀剛於7月4日及18日才減息，上周六再出手，自6月迄今7度劈息；何況，今天港府再加辣禁堂食，適逢港版納指推亦無助股市沖喜，業界料銀行靜觀疫情及經濟復甦，現階段皆採謀靜而後動，遂令存息暫易減難加。

那邊廂，中銀卻另闢戰線，搶攻針對政府向市民派錢一萬元，新客戶斥10萬元存3個月定存享4.3厘，在大行中頓變最高（見表），但須附帶條件才賺息逾千元。

此外，今天暫有5間銀行減息，包括花旗、大新銀行 （02356） 及集友，爭相調低3個月短存息率；交銀香港則向半年期埋手，大眾財務更全綫減。專家指，市場靜觀本周兩大變數，分別為本周三（29日）本港公布次季經濟數據及上半年經濟初值，以及本周四（30日）聯儲局議息對疫下的經濟後向啟示，料業界忍手，暫毋須逆市搶存。

星展銀行（香港）經濟師謝家曦估計，次季香港本地生產總值（GDP）將按年倒退6%，較市場中位數的8.7%跌幅、稍為樂觀，上半年則料萎縮7.5%。

惟謝家曦本來料，下半年的最壞情況快成過去，可是，鑑於疫情不斷惡化，如今擬再下調預測，但仍視乎後天港府公布的最新數據，才作最新修訂。

謝家曦剖析，各界關注萬一本港疫情失控，會否由禁堂食到加辣，例如實施禁足令或居家令；參考新加坡早前採取類似封城措施，一度癱瘓消費，更重創當地經濟，遂料港銀暫毋須逆市搶存。

現時3位經濟師中，以東亞 （00023） 首席經濟師鄧世安對次季預計最悲觀，料上季GDP按年萎縮9%，較首季GDP的8.9%跌幅為大，乃自1974年有紀錄以來史上最差。至於上半年的跌幅料為9%，全年則收縮6.2%。

鄧世安補充，在低基數效應下，原先預計第三季稍有改善，經濟萎縮4.9%；但仍須緊盯新冠肺炎何時緩和，而最近的情況累及經濟活動幾近停頓。

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤不約而同認為，短期仍聚焦政府公布的次季經濟初值，暫料次季GDP按年萎縮7.4%；亦較中位數預估跌8.7%為好；但萬一實際的負增長結果較首季為差（首季GDP收縮8.9%，乃自1974年、距今46年以來史上最慘），唯恐對下半年的消費及經濟再有衝擊，最終仍須取決於第3波疫情何時受控。

港元一個月拆息兩連跌，新報0.25厘，再創4年新低。謝家曦補充，料拆息續偏軟，在現水平約0.25厘低位徘徊；再者，以港滙仍處於約7.76的較高水平，按理業界亦毋須加存息吸存。及至重磅股如螞蟻集團來港IPO，市傳最快於9月上市集資約780億元，屆時才因應情況，倘若巨無霸臨近第3季季結才出台，才須掉頭加存息。惟以本港仍水浸，現市況銀根極充裕。

鄧世安又料，今年全年的消費物價指數升1.5%。再按當前半年期港元定存的「高息王」，大眾財務只得1.1厘；同樣，一年定存最高也是1.1厘，由虛擬銀行天星（Airstar Bank）提供，反映中長息已跑輸通脹。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 定期存款

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