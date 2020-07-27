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平保夥日本鹽野義製藥簽訂協議成立合資公司

即市財經 17:19 2020/07/27

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鹽野義製藥將在合資公司建立藥物研發中心，專注於傳染病和中樞神經系統疾病。

平保 （02318） 公布，與日本鹽野義製藥全資附屬公司鹽野義（香港）簽訂協議，同意在上海及香港兩地分別成立「平安鹽野義」及「平安鹽野義（香港）」的合資公司。是次成立合資公司將加強內地的健康及醫療服務水平，與平保的醫療健康生態圈戰略一致。

「平安鹽野義有限公司」於上海註冊，總投資29.4億元（人民幣，下同）。當中，中國平安人壽保擬出資人民幣14.4億，權益佔比 49%；鹽野義（香港）擬出資人民幣15億，權益佔比51%。該合資協議將會上報至中國銀行保險監督管理委員會。

另外，「平安鹽野義（香港）有限公司」於香港註冊，總投資3.6億港幣，平保的間接附屬公司Tutum Japan Healthcare Limited擬出資1.76億港幣，權益佔比49%；鹽野義（香港）擬出資1.84億港幣，權益佔比51%。

兩項交易均透過中國平安保險海外（控股）進行。

相關文章：平保斥22億人幣入股日本鹽野義製藥 雙方正商議在港成立合資公司

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