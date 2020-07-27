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【另類筍工】美國網紅專職扮狗　月入高達7位數字

商業 18:00 2020/07/27

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國德州一名年僅21歲的女子辭去原本眼鏡行的工作，轉行「全職扮狗」，平日只需像狗隻一樣「食玩瞓」，收入竟然高達7位數字港元。

抖音海外版TikTok近年風靡全球，網民不惜施展混身解數「呃Like」，但有沒有想過將此變成自己的職業？近日，美國德州就有一名年僅21歲的女子辭去原本眼鏡行的工作，轉行「全職扮狗」，平日只需像狗隻一樣「食玩瞓」，收入竟然高達7位數字港元。

根據英國鏡報報道，21歲少女Jenna Phillips來自美國德州柯士甸，從小就與動物有很強的連結，尤其喜歡扮演狗狗。原本她只是一個普通的眼鏡行店員，怎料在工作中認識2位客人，得知有關拍攝「寵物場景影片」的職業，便決定辭去工作，成為一隻「全職狗狗」。

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目前，Jenna Phillips的TikTok頻道已有12萬粉絲。在其發佈的影片中，Jenna都會戴著項圈扮成狗狗，有時在草地上爬行打滾，有時又會像狗狗一樣用嘴撿球，或是用寵物碗喝水、吃狗糧等，並在被稱讚「Good Girl」時，表現出開心的反應。

Jenna表示，自己從小就喜歡假裝自己是隻狗狗，更讓她下定決心投入這份工作。在這類由人們扮演各樣寵物的遊戲中，大部分女性都會選擇扮演成小貓、狐狸或是小兔，而幼犬則多數由男性扮演。不過，在她初次接觸有關行業時，最後仍然決定選擇扮演小狗的角色，甚至覺得是自己真實人格的一部分。

Jenna會戴著項圈扮成狗狗，有時在草地上爬行打滾，有時又會像狗狗一樣用嘴撿球。（TikTok截圖）

Jenna又會用寵物碗喝水、吃狗糧等，並在被稱讚「Good Girl」時，表現出開心的反應。（TikTok截圖）

豈料在影片上傳後，Jenna竟吸引了不少有類似愛好的支持者。其收入來源主要是付費訂閱內容平台OnlyFans，用戶每月需要支付20美元（約港幣155元）才能觀看有關影片內容。

Jenna直言，自從開始「全職扮狗」後，其收入比以往增加100倍，每個月都能賺到7位數字港元。曾有用戶要求她拍攝指定內容的客製化影片，單單是一段影片已可收費1,200美元（約港幣9,300元）。又表示用戶想看什麼內容，她都會提供報價，愈是稀奇古怪的要求，收費也就愈高。不過，Jenna唯獨堅守一個原則，就是絕對不會與動物一起進行拍攝。

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相信在不少人眼中，Jenna扮狗的行為實在令人費解、甚至是無法接受。不過，她認為自己沒有做錯任何事，仍然衷心喜歡自己正在做的事情，強調即使沒有金錢收入也會繼續。雖然她在發佈第一條TikTok影片後飽受抨擊，但攻擊和嘲笑僅止於網絡上，自己在現實生活中從未被指罵，甚至有路人出言鼓勵。

責任編輯：施雯雯

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