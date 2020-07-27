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宏利香港批出約600宗肺炎索償 新危疾產品覆蓋未列明疾病

即市財經 17:00 2020/07/27

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紀榮道表示，截止5月底錄得約600宗與新型肺炎相關的索償

疫情持續半年，保險公司於疫情期間先後推出多項額外保障。宏利香港首席產品總監兼康健主管紀榮道表示，截止5月底錄得約600宗與新型肺炎相關的索償，當中涉及住院保障、特別現金保障、隔離保障等，客戶索償成功率超過九成。

宏利香港推出兩款全新危疾保險產品「活耀人生危疾保2」及「活耀人生危疾保2 （加強版）」。相較起上一代產品，兩款新產品保障覆蓋列明及未列明疾病，只要受保人如需要深切治療留醫3日或以上，可獲相當於名義金額20%的保障。

以35歲不吸煙男性，投保約50萬元，保費繳付期25年為例，「活耀人生危疾保2」保費較上一代貴約2至3%。

宏利6月中推出「虛擬會面」遙距投保平台，紀榮道表示兩款新產品均可透過新平台銷售。他又指，平台推出至今客戶及代理人反應正面，已成功銷售及處理不同申請。

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