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【全日禁堂食】英國旅遊局設獎鼓勵餐廳防疫 印度餐廳憑十招奪獎

環球社會熱點 17:01 2020/07/27

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英國國家旅遊局更新設立餐廳新冠肺炎防疫獎，務求國民食得安心，當地有一家印度餐廳憑10招防疫措施奪獎。

全球多地新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情反彈，各地政府再次收緊防疫措施，如港府宣布自周三（29日）起，餐廳午市禁止堂食，餐廳業首當其衝。英國在7月初解封之際，餐廳陸續恢復營業，英國國家旅遊局更新設立餐廳新冠肺炎防疫獎，務求國民食得安心，當地有一家印度餐廳憑10招防疫措施奪獎。

【全日禁堂食】哈佛商學院：食肆應急錢只捱到16日

【全日禁堂食】美國餐廳變陣 改在戶外停車場開餐

位於英格蘭城鎮巴納德城堡的一家印度餐廳Babuls，近日獲英國國家旅遊機構頒發獎項，表揚餐廳做足防疫措施，令食客食得安心。餐廳負責人表示，Babuls應是首家獲獎的印度餐廳。Babuls早於6月底在Facebook貼出相關措施，向顧客派定心丸，為7月初解封做好準備，措施如下：

1.員工佩戴合格的個人防護裝備，每日記錄員工體溫

2.在冷氣加裝病毒過濾層（anti-viral filters）

3.聘請清潔公司進行霧化消毒，有效期長達30天

4.員工勤清潔餐桌、門柄、洗手間等經常接觸的位置

5.無接觸點餐：用即棄菜單，在餐桌旁設置點餐設備

6.增設碗具、玻璃消毒機

7.無接觸洗手間：設有自動感應冲廁、水龍頭和垃圾桶；每次使用後都會清潔，並記錄在案。

8.設訂位時段，控制人流

9.餐桌間設擋板，保持社交距離

10.記錄食客資料，必要時方便政府追踪病例

【全日禁堂食】美國飲食業「陷災難邊緣」停業餐廳6成永久結業

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記者：葉芷樺

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