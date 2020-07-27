疫情對香港寫字樓租金的影響

香港新一波新冠肺炎疫情為市場帶來更多不穩定性，或會促使位於非核心地區的寫字樓規模縮小。該地區的寫字樓主要為後勤辦公室﹑零售和時尚生活相關行業。今年寫字樓的平均租金可能下降15-20%，將會影響大型業主的收入。

疫情回升或令非核心地區寫字樓空置率上升

香港現時面臨最為嚴重的新冠肺炎疫情爆發潮，我們認為一些租予與零售和時尚生活相關行業的租戶辦事處面臨空置率上升的風險。一些零售商可能會在香港關閉更多門店，加上對後勤辦公室的需求減少，而這些零售商將會縮減其公司總部的規模。香港的新冠肺炎病例激增，由於大眾擔心感染，而會避開到診所和醫療相關地方，因此這將會減少從中國內地來的醫療旅遊人數，並減低本地對非必要的醫療和美容療程的需求。

核心地區寫字樓空置率上升機會較微

與其他非核心地區，例如東區和九龍東相比，中環租戶的縮減風險可能較低。對於在核心地區設有寫字樓的大型公司，強大的前線業務將可以繼續維持租賃需求。相反，在九龍東的公司中，當中多數是機構的後勤辦公室集中地。該辦公室會偏向採用在家工作的安排，這促使公司考慮縮小辦公室規模。這情況亦可能發生於在東區設置辦事處的專業服務公司，例如律師行和會計師行。

2020年寫字樓租金可能下降15-20%

整體而言，我們預計香港高級寫字樓的租金可能在2020年下跌15-20%，這將會是自2009年以來的最大跌幅。由於政治動盪的加劇，以及最近發生的新冠肺炎疫情，這可能威脅到香港的經濟增長，及進一步令下半年在主要地區的辦公樓租賃需求加劇減弱。然而，由於最近股市交易量的激增，和中國第二上市推動了金融公司在中環區的的租賃需求，中環寫字樓租金可能跑贏非核心地區。

業主收入可能下跌

今年香港的大型業主很可能要受到寫字樓租金下跌所影響。我們留意到中環高級寫字樓的平均月租金較三年前下降了3.9%，而銅鑼灣和尖沙咀則分別下降了0.9%和1.4%。我們認為一些擁有東區物業的業主或會受惠。該地區在6月的平均每月辦公室租金比三年前增長了8.4%。隨著2019年2月中環灣仔繞道工程及東區走廊連接工程的完成，東區的租金增長已超越其他地區。