【防疫加辣】限聚令收緊至兩人　遇到筍盤無得睇？

疫情持續肆虐，確診宗數連日破百，政府進一步收緊防疫措施，限聚令更收緊至兩人，周三起實施。值得留意的是，近期屢有新盤開售，包括以「抗疫價」推出的屯門帝御．金灣，以首批單位為例，折實價全數低過660萬元，最平一伙折實僅售291萬元。

新盤定價吸引，自然吸客，客人想買，便想睇示範單位，惟政府收緊限聚令，由起初的四人，收緊至兩人。由於睇樓要有代理陪同，一個代理加一個客，已達限聚令上限。中原施永青坦言，生意難做，但不會放棄，能做多少，便做多少。

事實上，據政府網站顯示，若同行者是一同居住，他們的聚集均獲豁免。換言之，一組家庭客睇樓，即使超過兩人，理論上可獲豁免。不過，政府已明言收緊防疫措施，相信發展商也會配合，進一步做好售樓處的防疫工作。

長實SEA TO SKY安排

限制排隊人數為2個人一组，每組距離不少於1.5米、示範單位每次只容許兩组參觀，人數最多4人、售樓大堂方面，洽談枱減少到6枱，每枱距離不少於2米，每枱只坐2個人。

會德豐地產安排

每組參觀人士上限為：一位客人加一位代理進入展銷廳、展銷廳內每個時段限制參觀人數，由60人減至30人、簽單區VIP房上限為一位客人及一位工作人員，代理及客人親友可於專屬等候區內等候，坐位距離較政府要求增加一倍至三米。

中國恒大安排

每枱客人連代理不可多於2人，若來訪組別超過2人，則需分批進入展銷廳，每次場內参觀人數上限為30人。場內等候區內，枱與枱之間會繼續保留1.5米距離，並設置圍板分隔。而每個示範單位亦限制只可2人同時參觀。

利嘉閣安排

二手樓市方面，利嘉閣地產總裁廖偉強說，公司會按限聚令安求，由一名代理，陪同一名客睇樓，若睇樓客是夫婦，會安排兩名地產代理，分兩個時段睇樓。他坦言，長痛不如短痛，希望疫情早日完結。

美聯安排

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，一手方面，睇樓將遵照發展商安排，而分行及辦公室會加強清潔，並規定客戶及員工必須配戴口罩。他又說，現時美聯網站提供VR虛擬實景盤、360樓盤及樓盤相片等，建議買家先到網站了解，再預約睇樓，同時鼓勵同事以視像通訊軟件與客聯繫。

香港置業安排

香港置業行政總裁李志成說，公司將響應政府呼籲，減少人群聚集，暫停所有大型會議，而分行及辦公室亦會加強清潔，並規定客戶及員工必須配戴口罩，以確保雙方的健康及安全。

以今年3月為例，當時政府推出限聚令，上限為四人，新盤睇樓量跌逾八成，二手市場同受影響，多個屋苑周末錄得「零成交」。有代理坦言：「早前有行家確診，已嚇怕部分買家，相信收緊限聚令後，成交一定回落，現在只能做好防疫工作，雖然疫情肆虐，但仍有客想買樓，皆因他們趁疫市壓價，但想搵盤睇不易，一來筍盤少，二來業主不開門予客睇樓。」

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