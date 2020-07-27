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【A股布局】兩市成交不足萬億　交投縮後市失動力？　

股樓投資 16:50 2020/07/27

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上證指數周一（27日）橫行震盪，高低波幅47點，全日收報3205點，滬深兩市成交只有9,272億元人民幣，結束連續17個交易日突破萬億的行情。

其他文章：【宏觀中國】前低後高、由降轉升　工業企業利潤連漲兩個月

無他，市場彌漫避險情緒，資金流向黃金，金價創新高，而金礦股也漲停，比如A股的華鈺礦業、豫光金鉛及赤峰黃金等。

此外，外資繼續流出，北向資金淨流出約15億元人民幣，連續3日流出A股。

其他文章：【港股追蹤】思摩爾上市1個月升2.4倍　市值衝破2,400億

內地財經專欄作者黃斌漢稱，國內4大指數出現縮量，是個不利信號，若縮量太大不利於短綫行情，投資者應注意解禁風險、題材炒作風險，特別是利好消息已兌現的風險。

不過也有分析稱，A股下跌成交縮，反而是好現象，反映市場沽壓減輕。技術上，上證指數出現了十字星，不排除短綫會有反彈。

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撰文 : 高式古

成交 外資 上海證券交易所綜合股價指數 十字星 A股

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