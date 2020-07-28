恒大健康股價升8%　建議改名「恒大汽車」

▲ 恒大健康：建議改名「恒大汽車」 新能源汽車已成最重要業務

恒大健康 （00708） 繼將每手買賣單位由5000股改為500股，恒大健康公布，鑒於新能源汽車已成為集團最重要的業務，董事會建議公司名稱更改為「中國恒大新能源汽車集團有限公司」（China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited），簡稱「恒大汽車」。

恒大健康升8%，股價高見30.4元，成交9315萬元。

恒大健康表示，集團正全力發展新能源汽車業務，已構建覆蓋動力電池、動力總成、先進整車製造、汽車銷售及智慧充電的新能源汽車全產業鏈，在各關鍵環節擁有世界頂尖的核心技術，並實施全球一體化研發模式，在中國、瑞典、德國、英國、荷蘭、奧地利、意大利、日本、韓國等國協同研發，力爭在3 – 5年內成為世界規模最大、實力最強的新能源汽車集團。

董事會認為，建議更改名稱符合公司及股東的整體利益。

恒大健康自6月10日公布，以3.78億美元（約29.4億港元）收購總部位於瑞典的電動車公司NEVS剩餘股權，市場預計旗下電動車將會推出。早前已有分析稱，新能源汽車將逐步成為恒大健康業務主力，不排除未來「恒大健康」有改名為「恒大汽車」的可能。

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