【香港禁堂食】亞洲爆第二波疫情　越南澳洲等重推封鎖措施一覧

▲ 亞洲地區正爆發第二波疫情。

亞洲地區正爆發第二波疫情，香港等地區正採取更嚴格的限制措施遏止疫情，香港特區政府宣布周三（29日）起一周全日禁止堂食、限聚令收緊至2人以及強制室外公眾地方戴口罩等。另外，越南峴港恢復實施社交距離措施，周日（26日）開始停止接待遊客14天，宗教、體育和文化活動暫停。

澳洲維多利亞州新增532宗確診病例，創單日新高，當局警告有可能會延長為期6周的封鎖措施。

日本疫情亦蔓延，東京都周日新增239宗確診個案，連續6天逾200宗，日本當局指，正敦促商界領袖加強防病毒措施，例如實施交錯輪班（staggered shifts）以及在家工作。

馬來西亞於24日起重新落實強制隔離政策，所有海外入境馬來西亞的國民與外籍人士，都必須入住政府指定的隔離中心，同時，須全額負擔隔離中心的所有費用。。

中國內地周日新增61宗確診個案，其中4宗為境外輸入個案，其餘57宗為本土個案。

南韓累計逾1.4萬人確診，298人死亡，周六（25日）再新增113宗個案，為3月31日單日最高。

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