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【職場孖媽@iM網欄】在家工作Vs 照顧孩子 小朋友遊戲大過天?

名人薈萃 09:29 2020/07/29

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新冠肺炎旋風式捲土重來，瞬間已進入第三波疫情，本來已給孖B報讀暑期班，好讓他們每天早上能有三小時上課，以適應9月開學的學前預備班（又稱兩歲班），但疫情肆虐，不但要放棄暑期班，就連平日聘用的日間保母也需先行停工。孖B要暫時全天候留在家中，而我亦需要在家工作，未及反應，困獸鬥已經展開。

對於留家工作，很多人又愛又恨。不用迫車上班、亦可睡至最後一分鐘才開工，當然是賞心樂事，但既然不用一朝早出門，很多平日由工人姐姐負責的，包括替孖B擦牙，在責任心驅使下便自覺要親力親為，幸好有家母幫忙，替他們預備早、午、晚餐及餵食，日子才易過一點。

雖然日間大部份時間我也躲在房間工作，但偶有需要踏出房門，去洗手間也好、到客廳伸展一下也好，每當我一出現，孖B就表現得十分興奮，似乎在說著：原來媽媽在家？於是，我一打開房門，他們總會極速溜進房間，坐在地上不願離開，扭著要抱或要跟他們一起玩耍。可惜，礙於工作緣故，不得不狠心清場。我永遠也不會忘記，這段日子他們在房門外哭着叫媽咪的聲音。

小朋友大得很快，他們會喊着要媽咪的日子，可能也沒有十年之多。於是，若非要靜心寫東西，我也開始讓他們留在房間，但要他們保持安靜。要求兩歲小朋友能安靜下來，是否不切實際或太離地?

其實，筆者也是一個大細路，平日最愛砌 Lego積木。由他們歲半識爬開始，我就會在他們面前拼砌著Lego，他們已習慣看著媽媽把一粒粒沉悶而無意義的積木，由零開始，砌成大大小小他們喜愛的玩具車。他們只要靜靜坐在一旁觀察，或過程中主動參與遞上積木，耐心等待，最終總有驚喜。

於是，無論是看書、讀字咭還是砌積木，對他們而言，都是一種遊戲，或者，在他們眼中，媽媽坐在電腦前趕稿，也是在專心遊戲，所以，他們看悶了，便自己做自己的事。

有個頗有趣的現象，就是若我打開房門任由他們自由進出，他們反而不會扭著要入房玩，若我不刻意要求他們安靜，他們搗蛋一會兒之後，反而靜靜的各自看書或揭字咭。有人或會認為，上班族的父母特別愛自圓其說，並有十萬個理由去逃避管教。只能說，人總有好奇和反叛的時候，我們這一代人，特別忌諱管束，給予適當的自由，是尊重，也是一個給予探索和發展的機會。

作者＿林玉兒

作者簡介：從事文字苦力十多年，由記者到企業公關，職場上的轉變，不及家庭中新增兩要員來得震撼，新一場博弈由此起。

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撰文 : 林玉兒、編輯：邊婕

欄名 : 職場孖媽

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