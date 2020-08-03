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【Good Food,Good Mood@iM網欄】疫情令百年老店也轉型 蛇王芬小菜靚湯直送到家

名人薈萃 07:02 2020/08/03

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疫情在五月曾經稍有好轉，一位玄學大師亦預言疫情將在6月8日正式完結，但袁國勇則說疫情不可能在7月前絕跡，當時我在Facebook開玩笑說：「就睇吓你個羅庚勁，定我個神算醒」，心裡卻暗自希望被玄學大師「講中」，讓市民生活及經濟得以重回正軌。7月第三波疫情來勢凶凶，政府推出前所未有的「辣招」，首次規定餐廳於黃昏6時後不准提供堂食，令很多食肆老闆手足無措；這除證明「人算不如天算」外，亦令原本已經叫苦連天的餐飲業雪上加霜。有些食肆反應不及，索性停業；有些食肆則積極面對，尋求出路，位於中環閣麟街的百年老店蛇王芬便是其中之一。

由木頭車年代到屹立中環數十年，「蛇王芬」這個百年商號經歷過無數風浪，卻仍對這次疫情所帶來的影響感到切膚之痛。面對眼前難關，蛇王芬的第四代掌舵人Gigi吳煋姿反而越戰越勇，迅速調整人手並提出跨區外賣方案，不論你是住在港島、九龍還是新界，只需提早1.5小時預訂，新鮮熱辣的巧手小菜便會直送到家，與全港市民一同抗疫。

「如來神掌飯」可自選多款肉餅，是簡單親切的「家的味道」

如來神掌的第四代傳人龍九州，武學天份極高，除了把神掌一式一式的自學成才，還新創第十與第十一式，多次匡扶正義，對抗邪道，這亦啟發了同樣是品牌第四代傳人的Gigi推出「如來神掌飯」，以肉餅配搭土魷、鹹蛋、梅菜、鹹魚、香菇及馬蹄等食材，還附送一隻燜鵝掌，寓意以正氣的肉餅飯來推走一切邪氣病毒。

蛇王芬的外賣菜單提供大量手工粵菜及家常小炒

外賣餐單亦有各式自家製燒味、煲仔菜及煲仔飯，選擇豐富

除肉餅飯餐之外，外賣餐牌幾乎囊括堂食餐牌上八至九成的菜式，當中包括多款招牌菜如「瑤柱煎芙蓉蛋角」、「玉蘭炒皇牌雙腸」及「菠蘿咕嚕肉」等。齋聽餸名，不要以為是普通茶餐廳貨色，就以「菠蘿咕嚕肉」為例，大廚花了好幾十年研究出獨門秘製醬汁，亦絕不回鑊翻炸，堅持以恰當的火候進行「生炸」，吃起來外脆內軟，肥而不膩。「玉蘭炒皇牌雙腸」中的鮮鴨潤腸，是我個人到目前為止吃過最好吃的潤腸，皆因他們選用上等玫瑰露酒，肥豬肉跟鴨肝的比例恰到好處，甘香可口，亦採用甲級皮衣來營造爽脆的口感，送飯一流。

多款燉湯真材實料，有益又好飲

蛇王芬的家傳之寶當然是驅寒又暖胃的「蛇羹」，但若嫌夏日溫度已經夠高，不需要額外「暖身」的話，亦可選擇一系列合時燉湯，包括滋陰又降火的「冬瓜瑤柱燉螺頭」、滋潤清熱的「海底椰蘋果雪梨豬展」及潤肺生津的「無花果蜜棗燉豬肺」等等。我最喜歡的是「蜜瓜瑤柱燉螺頭」，炮製其湯底已花了整整一天，加入湯料後再燉三個半小時，湯內的「海竹」不但潤喉潤肺，更有抗炎功效，湯水的味道亦清甜味濃，適合夏日享用。

「四季芬芳」首創四季滋養無添加飲品，不加糖精糖漿，每日新鮮製造，有「桃膠菊花桂花雪梨茶」、「竹蔗茅根馬蹄薏米水」、「石榴紫貝天葵山楂蜜」及「黑糖三棗桂圓薑母茶」四款，外賣滿$250即送一支

Gigi勇於接受挑戰，近月在百忙之中開設「蛇王芬」的副線「四季芬芳」，選址沙田新城市廣場，除「蛇王芬」的部分傳統招牌菜之外，亦推出一系列現代粵菜，希望以創新的味道及精緻的擺盤來吸引更多年輕顧客，讓年輕人也能學懂欣賞粵菜的美好。跟「蛇王芬」一樣，「四季芬芳」亦提供外賣服務，不過暫時只適用於沙田區，沙田居民太有口福了！
 

作者_Carmen Ko簡介：
一出生便有個廚師爸爸，年少時曾被算命師預言「有食神」，長大後成為酒店及餐飲集團公關，一生與美食結下不解緣，不論是米芝蓮星級餐廳或都市中的hidden gem都無任歡迎，希望透過筆尖與大家一起earn well，eat well！
Facebook：Carmen Ko
Instagram：dearie_carmen

 

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撰文 : Carmen Ko、編輯：邊婕

欄名 : Good Food, Good Mood

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