【芳香滿溢@iM網欄】「上醫治未病」 香薰治療抗抑鬱

上星期以抑鬱症為題材撰寫此專欄，頗多迴響，再翻查資料，原來港人一直飽受情緒病困擾，尤其因疫情坐困愁城。世衛指，過去一年環球的Global Burden of Diseases急增，當中Unipolar Major Depression，即抑鬱症排名躍升至第二位。港大一項調查亦發現，1/5港人疑患抑鬱症或創傷後遺症。

抑鬱症患者會沒來由對一切失去興趣，甚至渾身疼痛、自尊心低落，也可能有妄想、幻聽及幻覺的病徵。就像韓劇《沒關係，是愛情啊！》中的男主角張宰烈（趙寅成飾，患有精神分裂症的人氣推理小說作家）想像出江宇這少年，跟他對話甚至想救他，免他被父親虐待，其實是自己的投射！藝人李珊珊亦表示自己曾患驚恐症，經歷過來回地獄又折返人間，身心俱疲的病態。

▲ 《沒關係是愛情啊》劇照

▲ 《沒關係是愛情啊》劇照

《沒關係，是愛情啊！》於2014年推出，當年是首部探討精神病的韓劇，劇中人物都帶著傷痛過日子。女主角池海秀（孔孝真飾，精神科醫生）要醫治千奇百怪的精神病患者，有妥瑞症、性別認同障礙症、品行障礙、強迫症潔癖、急性短暫精神病、軀體變形障礙、妄想症、共有精神病障礙、報仇型人格障礙、愛畫性器官的行為偏差等，每個個案都扣人心弦。

最虐心的是，連女主角自己都患上性焦慮症（媽媽為支付自己費用而被逼出軌，每當與男友親吻時，就會浮現媽媽與人接吻的一幕，她覺得很骯髒，不自覺就抗拒了。）

劇集中有兩幕既觸動情緒亦非常揪心：一、男主角張宰烈要睡在浴缸裡，因為那裏最安全（童年經常被繼父虐打，只有狹小的浴缸才可安睡。）而他之所以患上精神分裂，源於自己為救媽媽，連累哥哥含冤坐14年監。16歲時，母親在解離狀態下殺了繼父，為救媽媽，她讓哥哥無辜入獄。

▲ 趙丞寅 浴缸

此外，張宰烈的浴室掛有一幅畫----《沙漠裡的駱駝》。此畫頗有寓意：為怕沙漠中的駱駝跑掉，晚上會把牠栓在樹上，白天韁繩會鬆開，但駱駝卻不逃走，因為牠只記得自己被綁的夜晚。這幅畫提醒男主角，他不要像駱駝般被綁在樹上，過去的經歷太痛苦了，但自己卻一直沒法抽離。二、當男主角再次自殘，必需強制送精神病院時，女主角縱使不忍，也親自送他入院。

▲ 沙漠的駱駝 沒關係是愛啊

劇集開首，只以為男主角是強迫症患者，因為他的房間井井有條，毛巾、書籍都按顏色擺放在一起，很有條理，後來才知道他費了不少心力，才讓一切看起來整齊。

花不少篇幅提及各門各類的精神病，無非想讓大家多關心身邊的至親，尤其是經過「社會運動+疫情」的煎熬。很高興有朋友因為及早發現親人患上抑鬱症，及早釋出關懷，使病情可受控。香薰治療講求的是「整全」，即是使用香氣治療，卻不局限於身體部份，必須同時關顧心靈情緒，身心靈結合治療方算是「上醫」，而「上醫治未病」！

上周提及苦橙葉（Petitgrain， Citrus Aurantium）精油的香氣，能讓人放下自殺念頭，學生們紛紛提供實用配方，讓我想起曾教他們調配失眠、抗抑鬱油。在這提供一條讓人忘憂助眠的配方：苦橙葉+檀香（Sandalwood，Santalum album）+岩蘭草（Veriver，Vetiveria zizanioides），精油比例是3:2:1，混合滴數滴在電香薰爐擴香，配戴香薰頸鍊、滴在枕頭上。亦可燃點檀香細木、木碎或配戴檀香手串，都能安定心神。

▲ 岩蘭草

▲ 檀香木

此外，有讀者問應買那牌子的香薰油，筆者常用而具信心保證的品牌有Florihana 、Argital、Neal's Yard Remedies、Oshadhi等，在網上尋找品牌的香港代理，在疫情下精油生意難做，大部份網站都提供大幅度的折扣，讀者可自行格價選購。

作者_慧雅簡介： 嗅覺與記憶間存在著密切聯繫，嗅覺喪失是阿茲海默症的病徵。吸聞香氣可令嗅覺更靈敏，精油同時傳遞愛與感謝訊息，亦傳達心意，身心愉悅。

慧雅，香薰治療師，曾在《爽報》、《頭條日報》撰寫香薰專欄，亦出版《油之美麗密碼》一書，謹以「香氣」會友。

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