【好相‧快人一拍@iM網欄】被女友投訴影相差　如何成為「攝得」男友？

現今手機年代，同另一半做任何嘢，包括食飯、行街、shopping……一切都係以打卡為先。相信當好多男友要拎去部手機去幫女友影相時壓力都會相當大……

「做乜影得我咁肥？」

「嘩，我明明5尺6做乜影到我咁矮？」

「點解你唔識提我塊面側少少呀？而家影到我成塊 pizza 咁……」

以上嘅反應係眾多男生既慘痛經歷。

根據一份統計，訪問咗超過 6,000 名女生，其中超過百份之七十都唔係咁滿意男友幫佢哋影嘅相！係女生要求太高？定係男生能力問題？ 今期開始我會同大家分享一啲手機拍人像心得，事實唔需要大師，記住幾個重點再加多一啲心思就可以影得女友靚靚！

攝得心法 I - 「避重就輕」

攝影心法其中一項最重要係將優點（重點）突出、將缺點收藏，所以首先你要多了解女友外型嘅優點：例如眼大？臉尖？腳長？笑容靚？ 反之亦然 （缺點：眼細臉闊牙唔齊……)。

了解咗之後就將佢嘅優點於拍照時不斷重複放大，加強女友自信心！

下一步就係點樣將佢既優點放大 (或反之收藏缺點) ？以下就有少少心得跟大家分享：

例如佢眼大，就不妨多拍close up 面部嘅shot，配上大光圈 / portrait mode柔化其他面部部份。或於食飯時找一些道具（例如飲品、甜品），放近佢面部作構圖等等。反之如女友眼比較細，就加配太陽眼鏡或用閉眼表情嘅pose。

總括而言就係搵方法去吸引人睇優點，或分散人睇缺點嘅注意力！下一期我會講解多啲點樣將身型嘅優點放大或將缺點縮小嘅秘技！

作者_Siu Ming簡介： SiuMing.Photo 創辦人兼首席攝影師，以一級榮譽畢業於香港理大設計系及於設計範疇工作超過十年的光景, 於 2006 年創辦了 SiuMing.Photo 全身投入婚禮婚紗攝影，曾為多位名人其中包括香港藝員宋熙年、陳智燊擔任婚紗攝影師。他現時為多個國際性婚禮攝影師協會會員，包括亞洲婚禮攝影師協會（精英會員) 、20位候選年度攝影師等，曾獲取多個國際性婚攝獎項。

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