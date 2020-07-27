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【全日禁堂食】哈佛商學院：食肆應急錢只捱到16日

環球經濟金融 16:28 2020/07/27

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【全日禁堂食】哈佛商學院：食肆應急錢只捱到16日

香港疫情嚴峻，政府收緊防疫措施，全日禁止食肆堂食。多國亦有禁止堂食、要求食肆暫停營業的例子，對飲食業無疑是重大打擊。哈佛大學早前公布相關研究，指出食物供應鏈重挫，餐廳只有捱到16日的應急錢儲備。

哈佛大學（Harvard University）商學院月中發布名為《Restaurant Revolution: How the Industry Is Fighting to Stay Alive》的研究報告，探討「餐廳革命」如何走過抗疫困境。

【全日禁堂食】美國餐廳變陣 改在戶外停車場開餐

【全日禁堂食】美國飲食業「陷災難邊緣」停業餐廳6成永久結業

報告指，美國多個州放寬防疫限制後再收緊，第二次要求食肆停業，影響深遠。今次不僅打痛首當其衝的食肆，更影響農民、漁民、牧場主、食物製造商的生計，繼而衝擊與食物供應商合作的物流公司。

報告嘗試解構為何食肆如此快結業，並引述摩根大通2016年的調查。調查發現，食肆平均應急錢儲備只用到16日，為眾多行業最低；維修業、銷售業隨其後，分別捱到18和19日。

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【全日禁堂食】美國1.5萬餐廳倒閉 加州成重災區

報告解釋，食肆屬勞動密集型企業，是生產力最低的行業。食肆30%收入用於人力成本，由於法定工資提高，成本可能超過該水平。此外，食肆支出大致等同商品成本（cost of good sold），食材供應價格波動，影響現金流。

美國累計已有逾1.5萬間餐廳倒閉，其中加州更是重災區，佔逾1成。不少餐廳更稱，早前收到的政府援助已經用盡。

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記者：韓羚

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