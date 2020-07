▲ 【全日禁堂食】哈佛商學院:食肆應急錢只捱到16日

香港疫情嚴峻,政府收緊防疫措施,全日禁止食肆堂食。多國亦有禁止堂食、要求食肆暫停營業的例子,對飲食業無疑是重大打擊。哈佛大學早前公布相關研究,指出食物供應鏈重挫,餐廳只有捱到16日的應急錢儲備。

哈佛大學(Harvard University)商學院月中發布名為《Restaurant Revolution: How the Industry Is Fighting to Stay Alive》的研究報告,探討「餐廳革命」如何走過抗疫困境。

【全日禁堂食】美國餐廳變陣 改在戶外停車場開餐

【全日禁堂食】美國飲食業「陷災難邊緣」停業餐廳6成永久結業

報告指,美國多個州放寬防疫限制後再收緊,第二次要求食肆停業,影響深遠。今次不僅打痛首當其衝的食肆,更影響農民、漁民、牧場主、食物製造商的生計,繼而衝擊與食物供應商合作的物流公司。

報告嘗試解構為何食肆如此快結業,並引述摩根大通2016年的調查。調查發現,食肆平均應急錢儲備只用到16日,為眾多行業最低;維修業、銷售業隨其後,分別捱到18和19日。

【全日禁堂食】改食外賣就安全?專家教幾招防疫

【全日禁堂食】美國1.5萬餐廳倒閉 加州成重災區

報告解釋,食肆屬勞動密集型企業,是生產力最低的行業。食肆30%收入用於人力成本,由於法定工資提高,成本可能超過該水平。此外,食肆支出大致等同商品成本(cost of good sold),食材供應價格波動,影響現金流。

美國累計已有逾1.5萬間餐廳倒閉,其中加州更是重災區,佔逾1成。不少餐廳更稱,早前收到的政府援助已經用盡。

【美國疫情】紐約州逾百餐廳違規 或罰暫停營業

【美國疫情】連續4日破千死 10州一周平均死亡創新高

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

記者:韓羚