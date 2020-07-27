【滙豐股價】官媒未停狙擊滙豐 央視邀美檢察官受訪：滙豐約見孟晚舟不尋常

▲ 中央電視台旗下的中國國際電視台（CGTN）引述一名「知情人」指，2013年滙豐約見華為的會議其實是由滙豐提出。

中美關係因要求雙方領事館關閉而再陷入低谷，滙豐控股 （00005） 亦再次夾在中美角力夾縫，兩個月內第三度被中國官媒狙擊。中央電視台旗下的中國國際電視台（CGTN）引述一名「知情人」指，2013年滙豐約見華為的會議其實是由滙豐提出，而孟晚舟席間向滙豐展示的匯報資料，其後就成為美國司法部要求引渡孟晚舟受審的關鍵證供。

中國國際電視台發布長約5分鐘的訪問片段，除一名聲稱內部的知情人士，期間亦訪問美國官員、律師及中國學者，同聲指滙豐與華為在港約見並不尋常。其中，美國前檢察官Einar Tangen表明「會議明顯不是由華為提出」。

中國學者：滙豐以華為換取美司法部網開一面非不可能

報道中受訪者對滙豐與華為在港會面，提出不同質疑，例如：滙豐並無要求華為在會面前，提早提供所需的文件資料、雙方只是約在中環一間餐廳，而非更正式的會面場所。

另一受訪者中國人民大學國際法教授朱文奇稱，滙豐將華為的犯罪證據提供美國司法部，以換取美國對如洗錢等非法行動「網開一面」，在英美司法中名為「辯訴交易（Plea bargaining）」，因此並非不可能。其言論與官媒最初抨擊滙豐以孟晚舟事件的證據，換取美國中止訴訟的論調相若。

事實上，緊接上周《人民日報》再發文批評滙豐「構陷」華為後，滙豐罕有作出正面回應，強調對華為並無惡意，亦從未「構陷」華為。而滙豐只是在2012年底至2013年初留意到媒體報道後，才向華為進行例行詢問。目前微信帖文已被移除。

受中美關係及華為事件影響，滙豐股價今日顯著受壓，今日收報35.35元，跌1.81%。

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