【疫市投資】經濟差息率低儲蓄產品需求更大 呢隻新產品每月保費低至488元 適合投資初哥

自今年初以來香港飽受新冠肺炎疫情打擊，經濟受重挫，投資市場也十分波動，港人轉投回報較穩定的儲蓄保險產品。據永明金融早前的數據，公司今年首5個月儲蓄產品佔公司新造保費一半，據該公司5月份進行的調查顯示，受訪者中八成人士有儲蓄習慣，平均每月將收入三成儲起；30歲以下受訪者之中，更有88%人有主動儲錢習慣，儲蓄比率為收入的兩成到四成，可見市場對儲蓄保險產品的需求甚大。

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市場上的儲蓄保險產品各花各門，永明金融推出名為「傳富儲蓄計劃」的全新分紅保險計劃，設有5年及10年期的保費繳付期選擇，最低名義金額為7,500美元，如選擇分攤10年繳付保費，入場門檻為每年750美元，每月平均保費低至488元，較市場同類產品的入場門檻低約30%，對有儲蓄計劃的人士而言，特別是初起步者，是可負擔的理財工具。

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香港永明金融人壽及康健首席產品總監李玉麒表示，是次推出這全新儲蓄計劃，主要由於市場對這類產品需求大。她表示，美國國債收益率處於下跌趨勢，而長綫而言，股市潛在回報較高，以新產品也會加大在股票上的投資的比例。而手傳富儲蓄計劃的設計能幫助客戶爭取長線財富增長潛力，並透過保證現金價值提供保證回報減低風險。

▲ 香港永明金融有限公司人壽及康健首席產品總監李玉麒



上述傳富儲蓄計劃有別於坊間同類產品，最大特色是入場門檻較低，如選擇10年期的保費繳付期，每月保費低至488元；如選擇5年期的保費繳付期，每年供款約11,700元，每月保費則為975元。回報率方面，以5年供款期計，20年、30年及100年的總內部回報率（Total IRR）分別為5%、5.68%及6.68%。



另一個特色是產品設有價值增強選項，如投保人在保單發出時繳付全數保費，該保單保證現金價值將於第6個保單年度開始加快，保單的保證回本年期會提早5年，由19年提早到14年。

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事實上，疫情下經濟轉差，打工仔也擔心飯碗隨時不保，上述計劃也設有保費暫緩選項， 投保人如不幸非自願失業或全面停薪連續 3 個月或以上，客戶可第2年保單年期起行使保費暫緩選項，最多兩年，投保人可以分開申請一次一年，或者一次過暫緩繳交保費兩年，期間不會有額外行政收費。由即日起至9月30日，成功投保計劃的合資格客戶可享首年年度化保費回贈，回贈幅度回贈介乎4%至16%不等。

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