中芯回歸A股炒完? 台積電接力見真章

台股今日升破30年前的高位，再創歷史高，幕後功臣正是台股股王台積電（台：2330），該股今日勁升10%漲停板，創新高，受惠市傳晶片大廠英特爾（Intel）或找台積電代工。中芯 （00981） 早前受捧，主要炒作回A及中國芯概念股，惟熱潮過後，股價回落，到中芯面對業績的現實，難支持股價再高漲。

傳獲英特爾代工單 台積電推動台股創新高

作為台股第一股的台積電，佔台灣加權指數比重約27%，對台股走勢舉足輕重。今日台積電漲停板兼創新高，推動加權指數升破1990年所創的高位。股價持續攀升後，台積電市值突破11萬億元新台幣（約2.9萬億港元），不但奠定全球市值全球最大市值的晶片廠的地位，遠遠拋離英特爾及三星等同業，按全球企業市值計，台積電直逼全球最十大。

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台積電今日颷升，由於英特爾的7納米製程良率不佳，量產時間較原定計劃落後半年，必要時或啟動代工等應變計劃。消息一出，也讓傳聞多時的英特爾主流芯片與台積電展開代工合作的傳言獲得初步證實。

台積電不但市值為行業龍頭，晶片製程工藝亦為行業龍頭，除了7納米早已進入量產，今年第二季起更進一步，5納米亦進入量產，工藝拋離對手。

中芯炒作回A後股價回落 估值仍偏高

至於受惠「中國芯」概念的中芯，早前因炒作回歸A股，令股價持續抽升。內地券商國信證券早前更發表報告指，中芯是稀有資產，又指估值超越行業龍頭台積電亦是有可能。不過，在晶片進程上，中芯仍較台積電有一段距離，中芯目前成熟的28納米及14納米制程晶片，其實收入佔比極少，今年第一季收入分別僅佔6.5%及1.3%。

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中芯炒作回A效應過後，在不足兩周內股價已由高位回落逾4成，市值由高峰縮水逾400億元。早前追捧中芯的北水，亦轉頭沽售中芯，已連續8日沽售中芯，累計走資58億元。就算股價調整後，中芯市盈率（PE）仍高達80倍，估值遠高台積電的約24倍，惟短期業績表現相信難有改善，短綫難支持高估值。

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責任編輯：錢家鋒

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