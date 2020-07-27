【名家之言】任志剛：醞釀第三次金融危機　擔心美元大幅貶值甚於聯匯制度

行政會議成員，金管局前總任志剛接受金融學院專訪表示，在新冠疫情打擊下，擔心第三次金融危機已在醞釀中，他亦特別提及「擔心美元大幅下跌，而不是港元承受的貶值力。

任志剛在訪問中，提及過去2次全球曾面對的金融危機。

「從來沒有兩個危機是一模一樣，我會將1997至98年那次危機描述為一個金融全球化的危機；然後是2008年，其實是一次金融文化的金融危機。現在，由2019冠狀病毒病引發的危機，因為病毒出現了，所有的事情都要停頓，這個危機不容易處理。」

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他指出﹐明顯地這是因為前兩次金融危機帶來的問題尚未解決，擔心第三次金融危機已經在醞釀中。

另外，近日不少人擔心美國制裁中國及香港，最終會波及香港聯繫匯率制度，不過任志剛表示對聯匯充滿信心。

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「我對聯繫匯率制度充滿信心，對此毫無疑問。美國面對債務多、赤字高、無儲蓄，我實際上更擔心的是美元大幅下跌，而不是港元承受的貶值壓力。」

任志剛又提到，過去一年的社會動盪，影響香港作為國際金融中心的地位，為國家安全立法，有望為回復社會秩序及安寧奠定基礎。