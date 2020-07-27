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【香港出口】港6月出口貨值跌1.3%　遠遜市場預期

商業 16:34 2020/07/27

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今年6月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌1.3%和7.1%。(資料圖片)

政府統計處今日發表的對外商品貿易統計數字顯示，今年6月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌1.3%和7.1%。

繼5月份錄得7.4%的按年跌幅後，6月份商品整體出口貨值為3,056億元，較去年同月下跌1.3%，遜於市場預期的上升3.8%。同時，繼5月份錄得12.3%的按年跌幅後，6月份商品進口貨值為3,389億元，較2019年同月下跌7.1%。2020年6月份錄得有形貿易逆差333億元，相等於商品進口貨值的9.8%。

今年上半年的商品整體出口貨值較2019年同期下跌6.9%。同時，商品進口貨值下跌9.4%。

【香港出口】本港5月出口貨值跌7.4%　遜市場預期

2020年6月份與2019年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升2.1%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是台灣（升21.6%）和中國內地（內地）（升8.8%）。另一方面，輸往印度（跌38.3%）、菲律賓（跌29.4%）、泰國（跌20.1%）、日本（跌17.9%）和韓國（跌15.6%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國（跌36.2%）、美國（跌21.4%）和德國（跌17.0%）。

2020年6月份與去年同月比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（減62億元，跌29.7%）、「非金屬礦物製品」（減44億元，跌35.4%）、「衣物及衣物配件」（減44億元，跌45.4%）和「攝影儀器、設備和供應品、光學器材及鐘錶」（減35億元，跌37.3%）。然而，「電動機械、儀器和用具及零件」（增147億元，升12.3%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增56億元，升19.3%）的整體出口貨值則錄得升幅。

【香港出口】分析師料6月份跌幅收窄　惟只屬基數效應

政府發言人表示，6月份商品出口的按年跌幅減慢，主要反映輸往內地的出口加快。去年同月比較基數低亦是部分原因。在環球經濟深度衰退下，輸往美國、歐盟和許多其他主要亞洲市場的出口錄得不同程度的跌幅。第二季合計，商品出口貨值按年下跌4.3%，較第一季9.7%的跌幅顯著收窄。

展望未來，2019冠狀病毒病繼續在世界各地蔓延，仍然是環球經濟前景的主要威脅，中美關係越趨緊張亦增添不明朗因素。面對充滿挑戰的外部環境，香港的商品出口表現短期內料會持續受制。

【香港出口】5月出口貨量及價格均跌　分析師：各國「互相拖累」

責任編輯：朱悅瀅

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