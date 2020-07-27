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【中印關係】印度傳再禁47個中國App　累計封殺逾百個

科技 16:21 2020/07/27

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有外媒指，印度將宣布新一輪禁制令，再禁止47個中國應用程式。

中印關係持續惡化，印度上月尾曾發聲明，禁止中國59個應用程式，包括TikTok、WeChat（微信）、Weibo（微博）等。有外媒指，印度將宣布新一輪禁制令，再禁止47個中國應用程式。

印度電訊商宣佈自行開發5G網絡　計劃明年部署

Google計劃投入348億元　注資印度最大電信商Reliance Jio   

印媒《Hindustan Times》報道引述一位官員稱，由於部分被禁的應用程式，仍在依靠精簡版營運，因此必須填補漏洞，將之全下架。而印度電子資訊產業技術部（Ministry of Electronics and Information Technology）的新禁令，主要針對一些有利於使用之前59個被禁應用程式的服務，即精簡版「孿生兄弟」，例如Cam Scanner Advance、Helo Lite、ShareIt Lite（茄子快傳精簡版）、Bigo Lite、VFY Lite等。

此外，內地媒體《觀察者網》報道，多位微信印度用家反映，在使用微信時，不斷出現被強制登出、無法重新登錄等情況，即使連接VPN亦無補於事。據微信彈出的通知稱，根據印度法律，目前無法提供服務，又指微信正與相關部門接觸，冀未來恢復服務。

責任編輯：姚慧儀

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