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【台灣疫情】台灣連續106天沒有本土個案　居台港人：一半人不用戴口罩

環球政經 13:31 2020/07/28

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新冠肺炎疫情未受控，香港疫情連續多日錄得逾百宗確診個案，衞生防護中心公布，昨日（27日）新增145宗確診個案，連續6日確診破百，142宗屬本地感染；3宗是輸入個案。

一岸之隔的台灣疫情相對穩定得多，日前台灣中央流行疫情指揮中心宣布，台灣27日新增4個確診案例，均是境外移入；而台灣已連續106天沒有本土個案，截至27日，全台灣累計有462宗案例；香港2,779宗。

在Facebook經營專頁「赫赤旅孩 HakCek」的Kaka表示，她在4月初移居台灣，現時台灣疫情穩定，在大街上已有一半人沒有戴口罩，但她強調當地無本地個案已很久了，大家才相信疫情緩和才不用戴上口罩，而入公營機構地方或搭公共交通一定要戴，出入公營機構亦要量體溫，Kaka表示原本移居到台灣，「仲諗住周圍走的，但依家無辦法」。

台灣藝人簡延芮也在零確診的花蓮縣遊玩。（網上截圖）

在各大社交平台上都有台灣網民分享動態，其中台灣藝人簡延芮也在零確診的花蓮縣遊玩，動態中可以看到花蓮東大門夜市上，有過半人都沒有戴口罩；不過標記在人流多的台北車站動態，則看到九成民眾都有戴上口罩出行。

 

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撰文 : 黎海怡

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