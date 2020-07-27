澳洲留學生受騙徒指使 扮被綁架騙父母錢

身處澳洲的中國留學生，身處異鄉兼缺乏社會經驗，成為不法之徒的詐騙目標，當地今年發生多宗針對中國學生的電話騙案。騙徒訛稱是中國政府人員，指受害者犯案，要求付款了事，部分案件中，有受害人在騙徒指令下假裝被綁架，身在內地的親友信以為真，同意付贖金。

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澳洲警方指，有操普通話騙徒裝成中國使領館或其他政府機構人員，訛稱受害者被捲入罪案或其他麻煩，可被驅捕或驅逐出境，但可付款了事。

警方指，有受害人在騙徒威嚇下，拍攝自己被綁架的影片，向在中國的親人索取贖金。有受騙留學生父親，支付多達200萬澳元（約1100萬港元）後聯絡澳洲警方，搜查後卻發現子女安全無恙。

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部分被騙家庭身家並非豐厚，但關心則亂，加上有影片為證，部分父母救人心切，被騙走大部分財產。警方指，受害人知悉受騙後，往往感到非常羞愧難當。

警方相信案件涉集團式犯罪，騙徒漁翁撒網式打電話，即使只有少數人受騙，收穫亦豐厚，類似案件近月有增加勢頭，近乎每星期都有一宗。

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責任編輯：文青青

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