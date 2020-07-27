【疫情大爆發】貿發局辦網上夏季採購匯　料未來展覽「雙軌走路」

▲ 貿發局為參展商量身定製超過5,000場虛擬會議。（貿發局網上記招截圖）

本港連續多日新冠肺炎疫情確診數目過百，香港貿發局副總裁周啟良表示，局方今年有26項在港舉行的活動，延期或改為網上形式舉行；他認為未來疫情難料，香港2003年爆發沙士，2020年又爆發新冠肺炎，故局方舉辦的展覽將繼續「雙軌走路」，結合綫上和綫下進行。

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「夏季採購匯」實體展轉為網上展，並於今日（27日）起一連12日舉行。周表示，網上展集合9個展覽，包括香港國際春燈展、香港春季電子產品展等，買家只要開啟網站，便看見模擬展場，以及9大展覽的彩旗，點擊即可進行。網上展原定向參展商收取1萬元費用，局方加上政府基金資助，現免費參展。

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半日已舉行百場會議

局方更因應網上展，為買賣雙方量身定製虛擬會議。他解釋，現時藉人工智能，助買賣雙方配對，並不只局限買家找合適參展商，參展商亦可主動聯絡適合買家。他指，「Click2Match」助配對並預約虛擬會議，由今日早上10時至下午1時，已進行100場。

惟他笑言，網上會議有別於面對面會議，團隊擔心雙方錯過會議時間，採取輪班制方式，於會議開始前提供「morning call」服務，提示雙方進行會議。

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記者：馬意文