【定期存款】中資行齊劈港元定存息 邊間大行最高息？

▲ 中銀香港連續兩個周末減港元定存息，繼7月18日以來，上周六（7月25日）再減。

中資銀行齊齊減港元定期存款息率，交銀香港今天（7月27日）調低半年港元定存息，更自上周初以來連番減，累削0.2厘後，新息率至0.9厘。至於中銀香港 （02388） 已率先於上周六（25日）全線砍半年期以下的較短期港元定存息率，當中3個月期及半年期齊削0.1厘，現時3個月最新報0.7厘，半年則報0.65厘。

經最新的降息浪後，若只比併大行，3個月港元定存年息以滙豐及恒生 （00011） 齊報0.75厘，跑贏中銀的0.7厘，以及渣打0.6厘；半年期方面，恒生以0.8厘，險勝滙豐的0.75厘，中銀為0.65厘，渣打是0.55厘；至於一年期，恒生及中銀雙雙以0.75厘，稍超前滙豐0.7厘，以及渣打0.55厘。

專家以上述4間大行已先後减息，而發鈔行更於7月份一減再猛劈息，料中小行再跟隨乘降息快車。

事實上，中銀剛於7月18日才減息，更自6月迄今累計7度劈息，且因港府剛加辣禁堂食，以及港版納指新登場亦無助股市衝喜，業界料銀行暫靜觀疫情何時受控，以至經濟復甦情況，現階段謀定而後動。況且，港元一個月拆息兩連跌，新報0.25厘，再創4年新低，港銀亦隨拆息走低而難再逆市加息搶存。

不過，另一邊廂，中銀卻另闢戰線，搶攻針對政府向市民派錢一萬元，新客戶斥10萬元存3個月港元定存享4.3厘，但須附帶條件才賺息逾千元。原本稱冠大半年的工銀亞洲4.2厘，因而滑落至季軍。

政府的現金派發計劃於6月21日開始接受登記，但各大小銀行已爆搶客戰，信銀國際新推名為 「全民一萬、 通通有賞」的特別優惠，由6月28日至8月31日，現有客戶透過網上理財，又或inMotion動感銀行，成功登記「轉數快」，並綁定信銀國際戶口為轉數快預設戶口，同時利用上述動感銀行，敍造最多1萬元，3個月定期存款可享高達10厘息。這優惠同樣適用於新客戶，萬元客期內賺盡亦只是250元利息。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪